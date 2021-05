Ganador del Derby de Kentucky podría ser invalidado por doping positivo

Churchill Down, la casa del Derby de Kentucky, publicó un comunicado en el que enfatizó que Medina Spirit, el ganador del Derby, violó los protocolos médicos de la Confederación Equina de Kentucky. “Si las conclusiones del test persisten, el Derby de Kentucky será invalidado y Mandaloun será declarado ganador“.

El entrenador de Medina Spirit, Bob Baffert, está suspendido del hipódromo de Churchill Downs mientras los resultados positivos del test de dopaje se mantengan. En el comunicado, la casa del Derby de Kentucky dice que no será tolerante: “Dada la gravedad de la presunta ofensa, Churchill Downs suspenderá inmediatamente a Bob Baffert para que no ingrese a ningún caballo en el hipódromo de Churchill Downs”.

Medina Spirit da positivo por 21 picogramos del esteroide betametasona, el doble del máximo permitido en el Derby de Kentucky.

Cabe destacar que Medina Spirit es el quinto caballo del entrenador Baffer en dar positivo al test de dopaje y el segundo en dar positivo a betametasona.

“No me siento avergonzado, siento que me han hecho daño”, dijo Baffert, y agregó que iba a ser transparente con la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky.

“Vamos a mostrarles todo. Una cosa al respecto en California, todo se documenta todos los días lo que obtiene el caballo. Este caballo nunca fue tratado con eso. Es un gran caballo, no se merece esto. Corrió un carrera galante “.

