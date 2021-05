Ganó $5 millones en la lotería porque le vendieron un boleto equivocado

Después de que Jonathan Bate salió del trabajo el miércoles por la mañana, se detuvo en una tienda de conveniencia del condado de Alamance en Carolina del Norte para tomar un café y salió de allí con un premio de lotería de $5 millones de dólares, informó la Lotería de Carolina del Norte en un comunicado.

Jonathan Bate played $5,000,000 Fortune at Maple Ave Family Fare on Maple Ave. in #Burlington and won a $5 million prize! “A new truck and my granddaughter is going to go to college,” said Bate when asked about his plans for the prize. Congrats! #NCLottery https://t.co/ENlmP2iebS pic.twitter.com/vI7Aqy5csc

