¡Rivales celosos! Delantero del Atlanta United quiere ser evaluado igual que Chicharito en la MLS

Javier ‘Chicharito’ Hernández está en llamas. Suma 6 goles en 4 partidos y lidera la tabla de goleadores de la MLS. Ha recibido muchos halagos en las últimas semanas, halagos que sus rivales también quisieran recibir. Josef Martínez, delantero del Atlanta United, utilizó al mexicano de ejemplo para insinuar la poca valoración que le han dado durante su estancia en Estados Unidos.

“Chicharito anota y las personas piensan que es una estrella. Yo anoto y dicen que es culpa del defensor“, señaló el ariete venezolano. Todo surge de los comentarios que ocasionó el último gol de Josef, primero en casi dos años, en el cual no fue bien marcado por el defensor central del equipo rival, más allá de que la anotación fue de gran factura.

Josef Martinez on Shawcross not closing him down:

"Chicharito scores and people think he's a big-time player. I score and it's the defender's fault." pic.twitter.com/uXl8HDWpPy

— Felipe Cárdenas (@FelipeCar) May 9, 2021