Carolina Sandoval le dice a su marido: ‘Quiere mujer bonita y no le compra lo que necesita’

Carolina Sandoval ha provocado las carcajadas en sus millones de seguidores con un video que ha retomado de su cuenta de Tik Tok donde con mucho humor canta y baila para su marido que ha quedado sin palabras ante las locuras de su esposa.

La intrépida influencer de las redes que a la fecha acumula más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, donde se ha convertido en un referente a la hora del almuerzo y durante las noches con sus “Trasnochos” donde comparte directos con información un poco más subida de tono pero siempre con su estilo ‘muy de Carolina‘ que tanto a gustado.

Y ahora busca conquistar una red social más en Tik Tok donde disfruta de mostrarse bailando en complicadas coreografías o muestra su ‘humor sarcástico‘ que no siempre es del agrado de todos, pero sus fans de corazon ya le han agarrado el modo y disfrutan mucho con sus videos.

Tal es el caso de una reciente publicación en Instagram donde con ayuda de su marido Nick Hernández que aparece ahí como siempre con su mejor sonrisa disfrutando de pasar el rato con su amada esposa, pero yo creo no se esperaba lo que venía ya que se ha quedado sin palabras.

Y es que Sandoval sin reparo alguno se ha entregado luciendo un diminuto bikini de tiras que apenas le cubren sus voluptuosidades mientras entona frase de una canción “Quiere mujer bonita y no le compra lo que necesita no es que yo sea materialista“, se le escuchó mencionar mientras con sexys movimientos deleita la pupila junto a la alberca.

Por supuesto que esto es parte del humor muy de Caro que no dejó pasar la oportunidad estando junto a la piscina para divertirse un momento junto a Hernández.

¿Carolina se va a operar el busto?

Una interrogante que ha estado circulando desde hace semanas es si “La Venenosa” se volverá a someter a una cirugía de senos, pues hace meses que estuvo de visita con un médico cirujano especialista para una consulta.

Como parte del texto con el cual publicó el video la venezolana le preguntó sus opiniones a sus fans en cuanto a si debería de operarse nuevamente.

“En este video tú crees que mi esposo tiene cara de: A) Mi Caro si inventa, B)¿Será que nos vamos de vacaciones para q se olvide lo de operación?, C) Ay mi Dios que mi Caro NO se opere, me gusta esta 36D. Y ahora les pregunto ¿me opero o no me opero? ¿ex plant o cambio de implante mamario?“, escribió bajo el post.

A lo que la gran mayoría de sus fanáticos le han respondido, algunos con tono de preocupación pero muchos concuerdan en que la respuesta está en ella y es su decisión.

“Gracias por considerar nuestra opinión Caro. Lo que yo creo es que si usted desea realizar la cirugía, hágalo. Si para usted es importante la opinión de se se esposo, consideré lo que él también piensa, y que Dios la ilumine si es conveniente realizar la cirugía“, le escribió un fan.