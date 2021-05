La salvaje historia del tigre captado en video suelto en Houston; el dueño tiene caso de homicido pendiente

TEXAS – Las redes sociales en el área de Houston se encendieron luegp de que aparecieron varios videos de un tigre caminando por las calles de un vecindario al oeste de la ciudad.

Las imágenes del animal son impresionantes, pero eso solamente fue el comienzo de una historia escandalosa que hasta ahora tiene a la Policía buscando al dueño que aparentemente se encuentra en libertad condicional por un caso de homicidio en el Condado Fort Bend.

Los detalles de este cuento salvaje se empiezan a conocer poco y gracias a los video captados el caso ha logrado captar la atención del país.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx

Ell tigre, que fue visto descansando y caminando en un vecindario del área Memorial finalmente logró regresar a la zona donde presuntamente radicaba con sus dueños. Fue en ese momento que unas personas salieron de la casa para meter el animal a una casa.

Tiger on the loose in Houston.

A neighbor on Ivy Wall Drive sent me this video after his neighbors shared it on their neighborhood app.

Neighbors tell me minutes after this video was filmed, the man put the tiger in his car and took off.

Police are searching for him today. pic.twitter.com/8HNxAyEOsy

— Ivory Hecker FOX 26 (@IvoryHecker) May 10, 2021