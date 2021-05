Red Bull le lanza indirectas a Checo Pérez para que aumente su rendimiento

La escudería Red Bull de la Fórmula 1 se aprieta las tuercas a su piloto Checo Pérez para que aumente su rendimiento en la pista, y logre vencer a Mercedes.

El mexicano marcha sexto en la clasificación general de pilotos con 32 puntos, que se dividen en un cuarto, dos quintos y un abandono.

Al parecer las expectativas que la organización austriaca tenía sobre el piloto eran mayores, y es por eso que a través de indirectas le piden que entregue más.

Nice recovery, we struggle to pass Ricciardo, but they were fast on the straight.

We’ll keep working very hard to put this car where it belongs! #SpanishGP #ChargeOn pic.twitter.com/BEPz1uDlHv

