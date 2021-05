Carlos Salcido asegura que sin Chivas no existe la Liga MX

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Finalmente se acabó el sufrimiento para Chivas de Guadalajara en la Liga MX. El conjunto mexicano peleó hasta los últimos instantes mantenerse con vida en el torneo. Luego de llenar de optimismo a sus aficionados, en los últimos partidos de la fase regular, ‘El Rebaño’ sucumbió 4-2 ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. En este momento toma mucha relevancia las declaraciones de Carlos Salcido, exfutbolista del club quién considera que “Sin Chivas no existe el fútbol mexicano”.

En el marco de la celebración del aniversario 115 del club rojiblanco, el ex defensor de 44 años de edad emitió unas declaraciones para Récord. Sus palabras adquirieron una mayor vigencia luego de la dolorosa eliminación que sufrió Chivas en el Repechaje 2021. “Sin Chivas no existe el fútbol mexicano y te lo digo así, es una realidad. No sé por qué se empeñan en decir tantas cosas. Hay que poner los pies en la tierra y saber exactamente quién hace grande a quién. Chivas y un par de equipos hacen grande al fútbol mexicano y es una institución muy grande, todos los sabemos”, aseguró.

Por otra parte, Salcido reconoció su compromiso con la institución en las buenas y malas situaciones, palabras oportunas ante la crisis deportiva y financiera que atraviesa el equipo, que viene de recibir un golpe al mentón luego de su eliminación del actual torneo mexicano. “No me importa hoy en día si es el más ganador o el más popular. Me importa que es mi equipo, es al que le voy, es con el que crecí, nací, al que le debo todo y donde tengo ese ADN. De lo demás son solo números, son cosas, situaciones y ya está. Los demás equipos hacen su trabajo, sus torneos, sus planteles, sus proyectos y eso es muy padre, pero realmente no me imagino un mundo sin Chivas”, enfatizó el exfutbolista del club.

La trayectoria de un ídolo que sintió los colores

Carlos Salcido debutó en el conjunto del ‘Rebaño Sagrado’ hace 20 años por medio del estratega de nacionalidad argentina, Óscar Ruggeri. Sin embargo, el jugador pasó tres años de inconsistencia hasta que en 2004 logró consolidarse en el equipo. La mejor etapa la vivió el futbolista en 2014, año en que vistió los colores del club por segunda vez y en donde logró conquistar una Liga MX, un par de Copas de la liga, una Supercopa MX y una ansiada Concacaf Liga de Campeones.