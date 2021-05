El Club León tiene a un argentino como principal candidato para hacerse cargo del banquillo

Solo pasaron un par de días, tras la eliminación, para que el Club León comenzara a plantear los cambios para la próxima temporada. El conjunto ‘Esmeralda’ no tuvo una gran campaña en la Liga MX ni en competencias continentales. La reciente eliminación del equipo en el Repechaje ante el Toluca puso un punto y final a la era de Ignacio Ambriz en el equipo. Desde ya suena muy fuerte un nombre para suplir al anterior estratega: Ariel Holan.

El argentino de 60 años de edad ha tenido una corta, pero provechosa carrera como entrenador. Desde 2015, Ariel Holan ha asumido la dirección técnica de cuatro equipos en tres países de Sudamérica. Su último antecedente fue una breve pasantía con el Santos de Brasil.

En este sentido, el entrenador sudamericano sería el indicado para comenzar un nuevo proyecto y sepultar la era de Ignacio Ambriz con el equipo ‘Esmeralda’. El Club León estaría en negociaciones con el entrenador, pero además tendrían entre sus cartas a otro candidato, en caso de no concretarse la adquisición de Holan. El segundo plan de la dirigencia de la ‘Fiera’ sería fichar a Pablo Guede.

Sin embargo, reportes de Argentina indican que Holan ya tendría negociaciones avanzadas con el equipo mexicano. En este sentido, Ariel sería el octavo entrenador del equipo desde que regresó a la primera decisión en el año 2012. . Gustavo Matosas, Juan Pizzi, Luis Fernando Tena, Javier Torrente, Gustavo Díaz e Ignacio Ambriz han sido los responsables de mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol mexicano. En los últimos nueve años, el conjunto Esmeralda se ha consagrado tres veces de la Liga MX.

El argentino inició su carrera como entrenador en el año 2015. Para esa fecha Holan se encargó de conducir al club Defensa y Justicia de su país. Posteriormente tuvo la oportunidad de asumir la dirección técnica de equipos como Club Atlético Independiente, Universidad Católica de Chile y su última pasantía con el Santos de Brasil. Si bien no es una trayectoria que deslumbre, es un entrenador que se ha ganado el respeto a nivel continental y ha logrado conseguir grandes resultados con planteles que le exigen un buen rendimiento con la finalidad de levantar títulos.

