Planes de los fabricantes de autos para sumar más vehículos eléctricos a sus listas

Muchos fabricantes de autos tienen planes detallados para electrificar gran parte de sus flotillas en la próxima década. Y algunos han anunciado sus metas de líneas de coches totalmente electrificados en tan solo cinco años.

Es posible que los consumidores no tengan que esperar tanto. Un número récord de casi 100 modelos de vehículos totalmente eléctricos debutará a finales de 2024 si todo sucede según lo previsto.

“Estos modelos más asequibles tienen el potencial de influir en un porcentaje significativo del público que compra coches hacia la compra de un vehículo eléctrico (EV) por su eficiencia, rendimiento y menores costos”, dice Gabe Shenhar, director asociado del centro de pruebas de autos de Consumer Reports.

Para los consumidores, la rápida expansión del mercado de vehículos eléctricos de batería (BEV) hará difícil seguir todos los cambios. Para ayudarte, aquí está nuestro resumen de los planes de producción de vehículos eléctricos de cada fabricante para los próximos años:

American Honda Motor Co. • BMW North America • Ford Motor Company • General Motors • Hyundai Motor Company • Jaguar Land Rover Limited • Kia Motors America • Mazda Motor Company • Mercedes-Benz USA • Mitsubishi Motors North America • Nissan North America • Stellantis North America • Subaru of America • Tesla Motors • Toyota Motor Sales • Volkswagen Group of America • Volvo Group North America

American Honda Motor Co.

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

La empresa se ha comprometido a que todas sus ventas sean de vehículos eléctricos sin emisiones de contaminantes para 2040. La previsión para alcanzar este objetivo es el 40% de las ventas en 2030 y el 80% en 2035.

American Honda, que vende a los consumidores estadounidenses los populares coches, SUV y camionetas de las marcas Honda y Acura, lleva mucho tiempo incursionando en los coches eléctricos.

Van desde el Civic híbrido, el CRZ, el Insight, hasta modelos más recientes como el Accord híbrido, el CR-V híbrido y el Clarity híbrido, híbrido enchufable y eléctrico.

Honda firmó un memorando de entendimiento con General Motors a finales de 2020 que permitiría a Honda hacer uso de las próximas baterías Ultium de GM, una tecnología propia que, según GM, permitirá realizar largos viajes con vehículos eléctricos, entre otras ventajas.

El acuerdo también contempla el uso compartido de plataformas de vehículos, lo que permitirá a cualquiera de los fabricantes de autos utilizar los componentes básicos de la arquitectura de vehículos eléctricos de GM para diseñar y fabricar sus propios coches.

El fabricante ha anunciado que tendrá sus primeros vehículos eléctricos basados en la “e:Architecture” para el año 2024.

Automotive News informó en enero que Honda tiene planes para fabricar un Honda EV en 2023 en una planta de GM en México, y un Acura EV en 2024 en la planta de GM en Tennessee, donde GM planea construir el Cadillac Lyriq EV.

BMW Norteamérica

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

BMW entró en el juego de los vehículos eléctricos relativamente pronto con su i3, un coche eléctrico para la ciudad que ha tenido un éxito limitado en los Estados Unidos desde que estuvo disponible en los concesionarios para el año modelo 2014.

El fabricante ha presentado prototipos de vehículos eléctricos como el i4, el iX y el Vision, y recientemente anunció que planea presentar versiones eléctricas del sedán de la Serie 5 y la Serie 7, así como del SUV X1.

En total, BMW afirma que sacará al mercado aproximadamente una docena de nuevos vehículos eléctricos de aquí a 2025. Mini y Rolls-Royce también están dentro de BMW, con un modelo Mini Cooper eléctrico ya disponible. Ha habido rumores de un próximo vehículo eléctrico Rolls-Royce, que podría llamarse Silent Shadow (Sombra Silenciosa).

Ford Motor Company

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Ford dice que sus vehículos de pasajeros serán 100% libres de emisiones de contaminantes en Europa para 2030. No ha asumido el mismo compromiso en los Estados Unidos, pero acaba de empezar a vender un SUV eléctrico llamado Mustang Mach-E y una versión eléctrica de su furgoneta comercial Transit.

Además del Mustang Mach-E y el e-Transit, Ford tiene planes de presentar una versión eléctrica de su popular camioneta pick-up F-150, aunque aún no ha dado una fecha concreta de cuándo estará a la venta.

Ford afirma que su marca de lujo Lincoln también se trasladará al ámbito eléctrico y que la empresa ampliará el número de redes de carga de vehículos eléctricos accesibles a través de su aplicación FordPass. Pero, nuevamente, todavía no existe una fecha.

General Motors

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

GM, que incluye las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, tiene una larga historia con los vehículos eléctricos que comenzó a finales de la década de 1990 con el EV1. Luego vino el híbrido enchufable Chevrolet Volt y el Chevrolet Bolt totalmente eléctrico, que es actualmente el vehículo eléctrico más confiable, según la encuesta de confiabilidad de Consumer Reports.

GM anunció en enero que aspira a tener una línea de modelos totalmente eléctricos en 2035 y que, a finales de 2025, el 40% de sus modelos serán vehículos totalmente eléctricos. Aunque no se trata de un compromiso obligatorio, sí indica un cambio de rumbo importante para la empresa, que ha subrayado que no fabricará híbridos ni híbridos enchufables, ya que los considera una tecnología de transición.

Actualmente, el Chevrolet Bolt EV es el único modelo eléctrico que GM tiene en el mercado, pero Chevrolet anunció recientemente una próxima versión SUV del Bolt EV: el Bolt EUV. Ambos saldrán a la venta a mediados de 2021.

GM también presentó el GMC Hummer EV, una camioneta todoterreno de aspecto impresionante que está programada para llegar a principios de 2022. GM dice que también presentará una versión SUV del Hummer EV en 2021, así como una camioneta eléctrica basada en el Silverado, y un par de vehículos eléctricos Cadillac, el Lyriq SUV y el sedán Celestiq. Las fechas de estos dos últimos no se conocen con precisión en este momento.

Hyundai Motor Company

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Hyundai ya tiene en el mercado los modelos eléctricos Kona y Ioniq, y recientemente presentó el primero de los tres modelos planificados en su submarca totalmente eléctrica Ioniq, el SUV Ioniq 5.

Se espera que Genesis, la marca premium de Hyundai, muestre sus propios vehículos eléctricos en un futuro no muy lejano. Hyundai afirma que tiene como objetivo vender un millón de vehículos totalmente eléctricos en todo el mundo para 2025.

Jaguar Land Rover Limited

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí, pero nada concreto más que el I-Pace, que ya está en producción.

Las famosas marcas inglesas Jaguar y Land Rover son subsidiarias de Tata Motors, una empresa multinacional india, desde 2008. Jaguar ya ha llamado la atención con su SUV eléctrico que lucha contra el Tesla, el I-Pace, pero la empresa afirma que Land Rover tendrá su primer modelo de vehículo eléctrico en 2024.

Según un anuncio que la empresa hizo a principios de 2021, todos los modelos de Jaguar y Land Rover tendrán una versión eléctrica para finales de la década, con seis nuevos SUV Land Rover eléctricos en los próximos cinco años, y una línea Jaguar totalmente eléctrica para 2025.

Kia Motors América

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Hyundai Motor Group, la empresa matriz propietaria de Hyundai y Genesis, también posee una participación minoritaria en Kia, que tiene planes de lanzar una serie de vehículos eléctricos sobre la misma plataforma E-GMP, una subestructura modular específica para vehículos eléctricos con las baterías montadas en el suelo, que servirán de base a los vehículos eléctricos de la marca Ioniq.

Kia ya tiene una versión eléctrica de su Niro y dice que tendrá 11 vehículos eléctricos, siete de ellos modelos eléctricos específicos, en su línea para 2026. El primer modelo totalmente eléctrico de la serie es el EV6.

El fabricante dice que quiere vender 1.6 millones de “vehículos ecológicos” en todo el mundo para finales de la década.

Mazda Motor Company

¿Nuevos BEV en el horizonte? Todavía no, pero se han anunciado vagos planes a futuro.

Mazda aún no ofrece ningún coche eléctrico en los Estados Unidos, pero recientemente comenzó a vender el MX-30 EV y los modelos híbridos enchufables en otros mercados.

Mazda afirma que planea presentar una plataforma solo para vehículos eléctricos en los próximos años, y que todas sus marcas estarán disponibles con algún nivel de electrificación en 2030. Sin embargo, el fabricante no ha especificado qué proporción de sus coches serán totalmente eléctricos y cuáles serán híbridos enchufables o semihíbridos.

Mercedes-Benz USA

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

El impulso eléctrico de Mercedes comenzó en 2007 con una versión EV del diminuto automóvil urbano Smart ForTwo. Ahora, el fabricante dice que tiene planes para presentar 10 nuevos modelos de vehículos eléctricos para 2022.

Mercedes dice que es posible que el mercado estadounidense vea el EQS, una versión eléctrica de su opulento sedán insignia Clase S, en el otoño de 2021. Otros modelos de vehículos eléctricos, como los SUV EQA y EQB, están en espera para el mercado estadounidense, pero se espera que se presenten en el extranjero.

Mercedes afirma que el EQS, que será el primer vehículo eléctrico de Mercedes en los Estados Unidos cuando salga a la venta este otoño, tendrá un alcance de 435 millas, aunque ese número se basa en los estándares de las prueba europeas, que tienden a ser más optimistas que los números de la Agencia de Protección Ambiental.

Mitsubishi Motors Norteamérica

¿Nuevos BEV en el horizonte? Aún no.

Mitsubishi tiene una presencia limitada en Norteamérica. Sin embargo, es parcialmente propiedad de Nissan desde 2016 y tiene acceso a importantes recursos técnicos a través de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.

La empresa recientemente anunció sus planes para ampliar su línea de coches eléctricos hasta alcanzar el 50% de sus ventas globales en 2030. Mitsubishi presentó el i-MiEV de corta duración, un pequeño hatchback eléctrico, más o menos al mismo tiempo que el Nissan Leaf, y ya tiene modelos híbridos enchufables en el mercado. Es probable que continúe confiando en ellos hasta cierto punto para cumplir con sus objetivos de electrificación.

Nissan Norteamérica

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Durante la última década, Nissan ha vendido medio millón de vehículos eléctricos Leaf en todo el mundo. Como uno de los primeros vehículos eléctricos para el mercado masivo disponible en los Estados Unidos, ha sido un elemento básico de la creciente flotilla eléctrica. El próximo modelo eléctrico de la empresa en Norteaméricca es el Ariya, un pequeño SUV que está programado para salir a la venta a finales de 2021.

Nissan no ha anunciado ningún otro modelo eléctrico próximo, pero tiene varios híbridos disponibles en los Estados Unidos. También cuenta con una tecnología híbrida llamada e-Power que utiliza un motor de gasolina para generar electricidad para un sistema de propulsión impulsado por un motor eléctrico, similar al funcionamiento del Chevrolet Volt.

Peyman Kargar, presidente de Infiniti, la marca de lujo de Nissan, dijo a mediados de 2020 que su división agregaría un híbrido orientado al rendimiento y un BEV puro a la línea de Infiniti, aunque no especificó cuándo.

Stellantis Norteamérica

¿Nuevos BEV en el horizonte? En los Estados Unidos, todavía no.

A principios de 2021, el fabricante que se había llamado Fiat Chrysler Automobiles se fusionó con Groupe PSA, la empresa que incluye las marcas francesas Peugeot y Citroën, para convertirse en Stellantis.

En Norteamérica, Stellantis abarca las marcas de camiones Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati y Ram.

Fiat tuvo una versión eléctrica del auto urbano 500 por un tiempo, Chrysler ofrece una versión híbrida enchufable de su minivan Pacifica y la camioneta Ram está disponible con un tren motriz semihíbrido.

Aparte de estos modelos, las marcas estadounidenses de Stellantis tienen pocas opciones electrificadas. Stellantis dice que sacará al mercado 10 nuevos modelos electrificados para finales de 2021, aunque la empresa no especificó si serían vehículos totalmente eléctricos o algún tipo de híbrido, y no dijo si los próximos modelos electrificados estarían disponibles en los Estados Unidos.

Jeep anunció en febrero que pronto tendría una versión híbrida enchufable del Wrangler y que planea ofrecer la tecnología electrificada en todos los modelos para 2025.

Subaru de América

¿Nuevos BEV en el horizonte? Aún no.

Subaru se ha asociado durante mucho tiempo con sus motores “boxer” horizontalmente opuestos que cuentan con dos pares de cilindros ubicados en forma plana y que supuestamente permiten un centro de gravedad más bajo.

Pero el fabricante anunció a principios de 2021 que ofrecería alguna forma de electrificación en todos sus modelos a mediados de la década. Al igual que Mazda, Subaru no entró en detalles sobre la proporción de vehículos que serían eléctricos, híbridos enchufables e híbridos.

Tesla Motors

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí, aunque aún no se han dado fechas concretas.

Tesla es una empresa estadounidense innovadora centrada en la fabricación de vehículos eléctricos. Se lanzó con un roadster, seguido por el hatchback Modelo S y el SUV Modelo X.

Estos últimos vehículos son conocidos por su impresionante autonomía de conducción y su innovación tecnológica, sobre todo en lo que respecta a las mejoras continuas a través de actualizaciones inalámbricas y los sistemas de asistencia al conductor.

El Modelo 3 del sedán ha ampliado el atractivo de la marca. La línea también incluye el reciente crossover Modelo Y: ofrece una autonomía de más de 300 millas, pero una conducción rígida.

Es de esperar que en un futuro próximo haya una camioneta pickup y una segunda generación del roadster. Tesla se adelantó entre las marcas de vehículos eléctricos, pero pronto se enfrentará a una avalancha de nuevos competidores.

Toyota Motor Sales

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí, pero aún no hemos visto nada concreto.

Junto con su división de lujo, Lexus, Toyota lleva décadas fabricando automóviles y SUV con trenes motrices híbridos. En 20 años de producción del Prius, Toyota vendió más de seis millones de estos híbridos utilitarios, conocidos igualmente por su eficiencia y confiabilidad.

Más recientemente, el fabricante hizo un cambio hacia los automóviles con pila de combustible de hidrógeno con su Mirai, que fue rediseñado recientemente.

Una pila de combustible de hidrógeno, al igual que las baterías utilizadas en los BEV, genera electricidad para alimentar el motor (o los motores) del automóvil. Aunque no necesita recargarse, sí requiere un suministro constante de hidrógeno de un tanque de combustible a bordo.

Según el Centro de Datos de Combustibles Alternativos del Departamento de Energía, solo hay un puñado de estaciones de servicio de hidrógeno, y todas están en California, por lo que la adopción ha sido previsiblemente lenta.

Toyota anunció recientemente una asociación con Shell para construir más estaciones de hidrógeno, pero las estaciones de recarga de vehículos eléctricos han proliferado mucho más rápidamente.

Aún así, Toyota tiene en desarrollo una plataforma exclusiva de vehículos eléctricos, y la empresa dice que agregará dos vehículos eléctricos y un híbrido enchufable a su selección en 2021. Además, ofrecerá versiones electrificadas (híbridas o híbridas enchufables) de una variedad de modelos desde ahora hasta 2025.

Grupo Volkswagen de América

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Tras el escándalo por las emisiones de diésel, denominado “dieselgate” por muchos observadores, Volkswagen se comprometió a convertirse en un fabricante de automóviles centrado en los vehículos eléctricos. Volkswagen Group incluye al Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche y Volkswagen.

La corporación dice que lanzará 70 vehículos totalmente eléctricos y 60 híbridos para finales de la década, algunos de los cuales ya están en producción.

La incorporación más reciente de VW es el Volkswagen ID.4, un pequeño SUV eléctrico dirigido al mercado masivo de consumidores. Audi ya tenía un modelo E-Tron en producción, y recientemente presentó su impresionante buque insignia eléctrico, el E-Tron GT, que está construido sobre la misma plataforma que el igualmente atractivo Porsche Taycan EV.

Incluso Bentley se sumará a la revolución de los vehículos eléctricos, y su director ejecutivo afirma que todos los Bentley serán enchufables, ya sean híbridos o totalmente eléctricos, en 2026, y que todos los Bentley serán exclusivamente eléctricos a finales de la década.

El componente Lamborghini ha sido más tímido sobre los posibles planes de electrificación, aunque el concepto Terzo Millennio presentado en 2017 da lugar a la especulación sobre los planes de la empresa.

Grupo Volvo Norteamérica

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Mientras algunos fabricantes de automóviles han sido imprecisos sobre el calendario de los vehículos eléctricos, Volvo ha sido directo en su plan de fabricar solo vehículos totalmente eléctricos para finales de la década.

Zhejiang Geely Holding Group, la empresa china que también es propietaria de Lotus, es propietaria de Volvo desde 2010. Volvo ya tiene un modelo eléctrico, el XC40 Recharge, y el Polestar, que alguna vez fue la submarca de rendimiento de Volvo, pronto será totalmente eléctrico.

