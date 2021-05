Arrestan al sospechoso de asesinar a un encantador niño de 2 años que desapareció en Las Vegas

En un aterrador caso que ha conmovido a Las Vegas, un niño de solo 2 años fue presuntamente asesinado por el novio de su madre. El hombre fue arrestado por las autoridades la tarde del martes.

La desaparición de Amari Nicholson, el encantador niño, fue reportada desde el 5 de mayo en las instalaciones de Emerald Suites, localizadas sobre la calle Paradise Road, muy cerca del Strip de Las Vegas.

Este martes las autoridades informaron que el caso ya era investigado como homicidio y se detuvo a Terrell Rhodes, de 27 años, como sospechoso. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Las Vegas no dio información sobre el cuerpo del niño.

La madre del niño, Tayler Nicholson, le había dicho temprano al canal local FOX5 que Rhodes le confesó que mató al niño. Cabe mencionar que tan solo dos días después de que el niño fue reportado como perdido, ella y su novio se pararon juntos frente a la cámara de FOX5 para hablar de la situación.

Ella relató entonces que el niño desapareció mientras ella se encontraba de viaje en Colorado y que a su hijo se lo llevó una mujer que tocó a la puerta del apartamento mientras Rhodes, quien se había quedado a cargo del niño, estaba ocupado tratando de localizarla por teléfono.

La pareja había tenido una una discusión a propósito del viaje de ella a Colorado, donde su madre presuntamente había sido atacada por un perro.

AMARI IS STILL MISSING: There's still no sign of a Las Vegas toddler missing since last Wednesday. Nevada Child Seekers says it will continue it's canvassing until 2-year-old Amari Nicholson is found.https://t.co/095UJ9U1t7

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) May 11, 2021