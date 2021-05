Claman justicia para el pastor Hugo Rolando Gómez detenido en Adelanto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pocos meses de que el pastor Hugo Rolando Gómez Osorio cumpla dos años bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto, la pastora Leonor Gómez alzó la voz para decir que su esposo es inocente de la desaparición de un líder estudiantil y sindical durante la dictadura militar de Guatemala.

“Mi esposo es solo un chivo expiatorio que utilizó Mario Polanco, esposo de la diputada del Congreso de Guatemala Nineth Montenegro para cobrar un resarcimiento económico por millones de quetzales que da el gobierno”.

La pastora explica que Montenegro fue esposa de Edgar Fernando García, el estudiante y trabajador de una fábrica de vidrio secuestrado y desaparecido en Guatemala en 1984.

Junto con otras tres personas, al pastor Gómez se le acusa de la desaparición.

“En ese entonces mi esposo era miembro de la Policía Nacional de Guatemala, pero lo tenían en las oficinas haciendo labores administrativas de papeleo”.

La pesadilla para la familia del pastor Gómez comenzó en 2009 cuando un familiar les llamó desde Guatemala para decirles que huyeran de Estados Unidos porque había salido una orden de extradición y una ficha roja para detenerlo. “Por qué voy a huir, si yo no he hecho nada”, recuerda que le dijo el pastor.

“Vimos en los periódicos que se buscaba a Hugo Rolando Gómez, director del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional de Guatemala, pero en ese tiempo de la desaparición del sindicalista, ese cargo lo ocupaba Jorge Alberto Gómez, no mi esposo”.

La pastora comenzó a moverse, tratando de limpiar el nombre de su compañero. “Me acerqué a Kate Doyle, analista de política de Latinoamérica en el Archivo Nacional de Seguridad, quien colaboró en la investigación que involucró a mi esposo”.

Dice que la encaró y le pidió que aclarara que su esposo no tenía nada que ver con el secuestro y desaparición del estudiante. “Cuando hablé con ella la primera vez y le dije que estaba acusando a un inocente, se dedicó a cubrirse la cara con sus manos. Yo le dije, tú sabes que es inocente. Ella prometió ayudarme. Mantuvimos comunicación de 2012 a 2015. Después nunca me volvió a contestar. Tampoco le contesta a mis abogados”.

Detenido por ICE

Poco antes de las 9 de la mañana del viernes 16 de agosto de 2019 en la ciudad de Hawthorne en el condado de Los Ángeles, cuando se dirigía a su trabajo en la jardinería, el pastor Gómez fue detenido a dos cuadras de su casa por agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE). Desde entonces permanece bajo detención del ICE en Adelanto.

El arresto del pastor fue en respuesta a una ficha roja activa, hecha pública por el gobierno de Guatemala y enviada a la Interpol para detenerlo.

Las notificaciones o fichas rojas son emitidas para capturar a los fugitivos buscados ya sea para que sean procesados; o para que cumplan con una condena en sus países de origen.

“El ICE nos dice que no lo van a liberar hasta que el gobierno de Guatemala elimine la ficha roja”, dice.

La pastora Leonor y su esposo el pastor Hugo Rolando dejaron Guatemala en 1987 para establecerse en Los Ángeles. Llevan 39 años de casados y son padres de tres hijas y abuelos de dos nietos.

“Obtuvimos la residencia en Estados Unidos en 2003, y nosotros fuimos y venimos a Guatemala como si nada. No teníamos nada de qué temer”.

En 2008-2009, cuando el pastor hizo el trámite para la ciudadanía, le dijeron que sus papeles habían sido requeridos para investigación y nunca lo volvieron a llamar. “Cuando el ICE lo detuvo, traían la foto que le tomaron a mi esposo para la ciudadanía. Con esa lo identificaron”.

Carta desde Adelanto

En una carta abierta, el pastor de 61 años, dice que desde el momento que ingresó al centro de detención, empezó a experimentar abuso psicológico de parte de los oficiales encargados de velar por el orden y la seguridad bajo la administración de la compañía GEO.

“Me dieron un trato racista y discriminatorio. Me catalogaron como un criminal de alto riesgo”.

Asegura que el estrés, la ansiedad y la depresión, a causa de la separación de su esposa, sus hijas y nietos, no lo dejan en paz. “Tengo problemas con mi sistema nervioso, no duermo bien, padezco de vitiligo en las axilas y de frecuentes dolores de cabeza”.

Su salud ha sido afectada severamente al grado que le han salido dos tumores, uno en la nuca y otro al lado del oído. “El doctor me dijo que eran de grasa y que me llevarían a un lugar fuera de Adelanto para que me examinaran, pero me negué porque me transportaría encadenado de pies y manos, y al regresar me pondrían en cuarentena de 14 a 21 días. No quise porque ya he estado mucho tiempo solo”.

En Adelanto, también le diagnosticaron prediabetes, colesterol y trigliceridos altos. “El doctor indicó que más adelante necesitaría un examen de colonoscopia”.

Añade que en Adelanto, la alimentación no es saludable. “Recientemente la carne de soya que nos dieron para la cena, estaba con mal olor. Antes de darme cuenta, ya le había comido dos bocados. No pude dormir por el dolor de estómago. Esto sucede con frecuencia”.

El pastor Gómez dice que después de 20 meses de estar recluido en Adelanto, no solo ha tenido problemas de salud física y emocional sino que el abuso lo ha llevado a tener pensamientos suicidas.

“Tengo más de un año que mi esposa y mis hijas no vienen a verme porque no hay visitas a causa de la pandemia de COVID-19. El trato recibido en este lugar es inhumano, los derechos humanos me han sido violados”.

Su esposa ha luchado a brazo partido desde hace 12 años para probar que el pastor, no tuvo participación alguna en la desaparición del sindicalista; y tras su detención, no ha parado en sus esfuerzos porque sea liberado para que regrese al hogar. “Es un hombre inocente, y no voy a descansar hasta probarlo, aunque eso me cueste la vida”.

Agrega que el abogado Jaime Ernesto Hernández Zamora, abogado penalista y doctor en ciencias penales de Guatemala ha declarado además que el delito de desaparición forzada del que se acusa al pastor, ocurrido en 1984, ya prescribió de conformidad con el artículo 107 del Código Penal.

Pero además dio a conocer que tras un análisis objetivo del caso de su defendido, no existe un fundamento real que haga pensar que él tuvo participación delictiva en el hecho del que se le acusa.

La pastora Gómez abrió una página en Facebook donde hace denuncias a diario sobre el caso del pastor Hugo Rolando Gómez: https://www.facebook.com/LAVERDADDETRASHUGO