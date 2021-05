Cómo aliviar el dolor en las manos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Utilizamos nuestras manos para actividades que van desde cocinar hasta cepillarnos los dientes, hacer jardinería o escribir una lista de la compra. Así que cuando nos duelen las manos, las muñecas o los dedos, el dolor puede interferir con mucho de lo que hacemos.

Este tipo de malestar también puede ocurrir con mayor probabilidad con la edad. La Arthritis Foundation estima que aproximadamente la mitad de todas las mujeres y una cuarta parte de los hombres experimentarán dolor en las manos debido a la osteoartritis (OA), cuando el cartílago protector entre los huesos se desgasta, hacia la edad de 85 años. Pero hay formas de aliviar el dolor.

3 razones por las que sientes dolor en tus manos

El dolor y la rigidez de las manos son típicos de la OA. “La base del pulgar es uno de los lugares más comunes en todo el cuerpo en el que se desarrolla osteoartritis”, dice Jacob Tulipan, MD, cirujano ortopédico de mano de Rothman Orthopaedics en AtlantiCare en Egg Harbor Township, New Jersey.

Las personas con OA de mano, especialmente en la base del pulgar, suelen experimentar dolor que empeora con tareas que requieren pellizcar, apretar y agarrar, por ejemplo, girar una llave de coche o apretar la tapa de un frasco, dice Julie Adams, MD, profesora de cirugía ortopédica de la Facultad de Medicina del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee en Chattanooga.

Otro culpable podría ser el dedo en gatillo, cuando uno de los tendones en forma de cuerda que permiten doblar y enderezar los dedos se inflama. Esta afección causa una sensación de bloqueo o agarrotamiento que suele causar dolor al doblar y enderezar el dedo.

El entumecimiento, dolor u hormigueo en la mano, la muñeca o el brazo también puede ser causado por el síndrome del túnel carpiano, cuando uno de los principales nervios que van a la mano queda pellizcado al pasar por la muñeca. La edad avanzada y enfermedades como la diabetes y la artritis reumatoide pueden aumentar el riesgo de desarrollar túnel carpiano, dice Tulipan.

Cómo manejarlo en casa

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos de venta libre, como el ibuprofeno (Motrin) y el naproxeno (Aleve), pueden ayudar a aliviar la hinchazón e inflamación articulares debido a la OA, según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, pero no revertirán el daño articular.

Una compresa caliente o fría puede aliviar el dolor, aunque averiguar qué funciona mejor podría requerir algo de ensayo y error, dice Adams. El calor podría ser útil para la rigidez en las articulaciones antes de una actividad, porque ayuda a aumentar el flujo sanguíneo a la zona, y el frío puede reducir el dolor y la hinchazón después de usar la compresa.

Para el dolor del pulgar debido a la OA, es posible que quieras hacer cambios en los artículos que usas con frecuencia, como plumas y cepillos de dientes, “para que no tengas que ejercer tanta fuerza al sostenerlos”, Adams dice. Por ejemplo, “trata de envolver cinta adhesiva alrededor de la pluma para que cuando la agarres, sea más grande y no te cause tanto dolor”.

Una simple férula de farmacia, que uses ocasionalmente por la noche, podría ayudar a los síntomas del dedo en gatillo; una férula de muñeca puede aliviar los síntomas del túnel carpiano. “Colocar una férula ayuda a mantener la muñeca recta por la noche”, dice Adams.

Ejercicios que puedes intentar

Para ayudar a prevenir y contrarrestar la rigidez y el dolor, sin importar la causa, Tulipan recomienda hacer estos 5 ejercicios (10 repeticiones de cada uno, dos veces al día). Tu médico puede recomendarte otros ejercicios para afecciones específicas.

Ejercicio 1: Con las muñecas y los dedos rectos, haz un “tablero” con los dedos. Dobla los nudillos. Mantén la posición brevemente, luego endereza.

Ejercicio 2: Cierra el puño y luego endereza los dedos.

Ejercicio 3: Haz una “O” tocando tu pulgar con las yemas de los dedos, de uno en uno.

Ejercicio 4: Con una mano apoyada en una superficie plana con la palma hacia abajo, separa bien los dedos y júntalos nuevamente.

Ejercicio 5: comienza de igual manera que en el ejercicio 4, luego levanta y baja cada dedo, uno a la vez.

Cuándo necesitas consultar a un médico

Si los síntomas molestos persisten, puede ser hora de que veas a un cirujano ortopédico de mano, dice Adams. Y estos médicos son especialistas en dolor de manos y, aunque el título implica cirugía, la mayoría de los casos no requiere tratamiento quirúrgico.

Los tratamientos varían dependiendo de la causa y gravedad del dolor. Las inyecciones de corticosteroides pueden reducir el malestar y la inflamación causados por la OA o el dedo en gatillo. “Algunas personas encuentran poco alivio, mientras que otras experimentan un alivio completo de los síntomas durante un año o más”, dice Tulipan.

Los medicamentos antiinflamatorios tópicos recetados a veces también pueden ayudar. La cirugía puede ser una opción cuando fallan otros tratamientos, o en el caso del túnel carpiano, para prevenir la pérdida de sensación permanente.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de mayo de 2021 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.