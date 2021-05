¿Cómo obtener permisos para la venta ambulante en Los Ángeles?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con la reapertura de negocios y actividades tras un año de severas restricciones en Los Ángeles, muchos vendedores temen que no puedan regresar a trabajar a las calles como lo hacían antes de la pandemia.

Otros dicen sentirse preocupados por los robos y maltratos que enfrentan al salir a sus ventas y el poco

apoyo que reciben por parte de las autoridades locales.

Eliel García, un vendedor de nieves artesanales, dijo que aunque no ha sido multado por la policía, sí le han incautado su carrito de nieves. El hombre ha vendido en las calles por más de 14 años, principalmente en el área de MacArthur Park.

“Pero yo no me opongo porque yo soy una persona pacifica”, dijo el vendedor de 51 años de edad. “Si me quitan el carrito tengo que comprar todo de nuevo pero por lo menos no me queda ningún récord de que tuve problemas con la policía”.

Cuenta que durante la pandemia se arriesgó a salir a vender sus nieves ya que tiene familia en México a la que debe mantener.

“Y también para pagar la renta aquí porque no le perdonan a uno con lo del alquiler”, indicó.

Por ahora está esperando a ver cuáles van a ser las nuevas reglas de la ciudad para los vendedores ambulantes. Cree que debe utilizar un carrito de ventas que sea aprobado por la ciudad pero espera obtener uno que esté dentro de su presupuesto.

“Lo último que sé es que la ciudad no nos quiere autorizar [el permiso] porque no tenemos el carrito específico y como dueños de pequeños negocios nos gustaría que nos den uno que no necesite vehículo para transportarlo”, explicó García.

Talleres gratuitos

Para aclarar todas estas preguntas y obtener ayuda pertinente dependiendo del producto que venden y la localidad donde se encuentran, el Buró de Servicios de las Calles de Los Ángeles (Streets LA) colabora hoy con grupos comunitarios locales, con el consulado general de México en Los Ángeles y con la Policía de Los Ángeles (LAPD) para llevar a cabo talleres gratuitos informativos.

Los talleres se llevan a cabo vía Zoom por un tiempo de 45 minutos. Algunos temas que se han tocado es cómo obtener los permisos de la ciudad de Los Ángeles, del condado y del estado. El próximo será acerca de la seguridad de los vendedores ambulantes.

David Rivera, jefe adjunto de StreetsLA, dijo que a principios de 2020 comenzaron con los talleres informativos en persona para los vendedores. Esto como respuesta a una ley que se aprobó en el 2019, The Safe Sidewalk Vending Act —la ordenanza determina dónde pueden operar los vendedores ambulantes, el proceso para obtener permisos, cómo la ciudad debe manejar la nueva ley y las multas.

La norma permite que ambulantes obtengan un permiso de vendedor estatal y una licencia comercial de la ciudad de Los Ángeles. Ambos permisos son gratuitos.

El tercer permiso de vendedor ambulante, otorgado por el Departamento de Obras Públicas de Los Ángeles, tiene un costo de $291. Para julio, aumentará a $541.

El problema que hubo es que durante la pandemia las oficinas estuvieron cerradas y muchos vendedores ambulantes desconocían cómo obtener estos permisos.

Asesorando a los pequeños empresarios

Dorima Hamilton, directora ejecutiva del Instituto de Avance Latino en el este de Los Ángeles —una de las organizaciones participantes— dijo que ellos han visto las necesidades durante la pandemia, especialmente con la comunidad de habla hispana de primera y segunda generación.

“Muchos empresarios e inmigrantes, que comienzan su propio negocio”, indicó.

Explicó que el Instituto de Avance Latino se encarga de informar a los vendedores ambulantes que al ofrecer cualquier tipo de producto o mercancía ya los convierte en dueños de su pequeño negocio.

Solo necesitan las herramientas para poder navegar mejor el sistema y obtener las licencias y permisos adecuados, así como el saber manejar sus finanzas.

“En este último año, ha habido mucha educación y entrenamiento y a través del proceso de lo que significa comenzar un negocio, hacerlo crecer, esencialmente tener todo el papeleo que necesitan para que estén protegidos y no les pase nada”, aseveró Hamilton.

El próximo taller gratuito se llevará a cabo hoy jueves 13 de mayo a las 3:00 p.m. Para acceder al webinar u obtener más información, puedes visitar: https://streetsla.lacity.org/vending

Actualmente los permisos de venta están disponibles con cita previa llamando al (213) 847-6000.

Localidades para obtener permisos:

StreetsLA también invita a los vendedores ambulantes a visitar una de sus ocho centros para ayuda personalizada de forma gratuita y en español.

Los asesores ayudarán a los vendedores a completar la documentación requerida para obtener los permisos de la ciudad de Los Ángeles, el estado de California y el condado de Los Ángeles.

CENTRO DE LOS ANGELES

Pacific Asian Consortium In Employement (PACE)

1055 Wilshire Blvd. # 900-B Los Ángeles, 90017

(213) 353-9400

MID CITY

Pacific Asian Consortium In Employement (PACE)

2900 Crenshaw Blvd. Los Ángeles, 90016

(323) 293-6284

HARBOR

Managed Career Solutions (MCS)

222 West 6th Street, # 320 Los Ángeles, 90731

(310) 221-0644

SUR DE LOS ANGELES

Vermont Slauson Economic Development Corporation (VSEDC)

6109 South Western Ave. Los Ángeles, 90047

(323) 789-4515

SOUTH VALLEY

Instituting Change in our Neighborhoods (ICON)

8248 Van Nuys Blvd Panorama City 91402

(818) 797-9396

WEST VALLEY

Managed Career Solutions (MCS)

18645 Sherman Way, Suite 114 Reseda 91335

(747) 265-6201

NORTH VALLEY

Instituting Change in our Neighborhoods (ICON)

13269 Van Nuys Blvd. Pacoima 91331

(818) 302-6114

HOLLYWOOD

Managed Career Solutions (MCS)

4311 Melrose Ave. Los Angeles, 90029

(323) 454-6115