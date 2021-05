En el Inter de Milán los problemas se arreglan boxeando [VIDEO]

Antonio Conte y Lautaro Martínez venían de protagonizar un episodio en el que se vieron un poco exaltados en pleno partido de la Serie A. En aquel percance, ambos salieron del campo mostrando su enojo tras una de las decisiones del entrenador italiano. Horas después del disgusto de ambos, se encontraron con la posibilidad de limar sus asperezas al mejor estilo del boxeo. Conte y Lautaro fueron las figuras principales en un video en el que ambos tienen puestos un par de guantes para continuar con el “segundo round“.

Lautaro Martinez and Antonio Conte were reported to have tensions after Conte subbed Martinez off against Roma.

So Conte decided to have @RomeluLukaku9 call a Boxing match between them 😂👏🥊 pic.twitter.com/nmbrUdIeq1

— GiveMeSport (@GiveMeSport) May 13, 2021