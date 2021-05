Prohibido llorar: Así despidió André-Pierre Gignac a Ricardo Ferretti

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ha llegado a su fin uno de los ciclos más exitosos en el último tiempo de la Liga MX. La salida de Ricardo Ferretti de Tigres no iba a ser una despedida fácil. El pasado 8 de mayo será recordado como el último partido del brasileño en el banquillo “Felino”. Sin duda alguna, el legado que dejó el entrenador es enorme. La directiva, la afición y los jugadores se encargaron de enaltecer a el “Tuca” y agradecer todas las vivencias. Uno de ellos fue el francés André-Pierre Gignac. El delantero reconoció que Ricardo pudo sacar lo mejor de sí.

El ariete de 35 años de edad llegó a México en el año 2015. El futbolista francés cargaba encima el rótulo de estrella y Ferretti supo canalizar todo su talento. De la mano del brasileño, Gignac logró levantar nueve trofeos entre los que destacan cuatro títulos de liga, una Concacaf Liga de Campeones y una Campeones Cup. Además, el vínculo entre ambos casi los llevó a conseguir torneos impensados como la Copa Libertadores de América y el Mundial de Clubes.

Hay personas que te llevan a ser mejor, a sacar fuerzas en los momentos más difíciles para lograr cosas increíbles. Muchas gracias por la confianza. Gracias TUCA pic.twitter.com/VKPAA4yhBW — Gignac Andre-pierre (@10APG) May 12, 2021

Ante todos los logros y travesías recorridos por ambos personajes, el francés se encargó de agradecer públicamente todas las experiencias vividas con su entrenador. “Muchas gracias por la confianza. Hay personas que te llevan a ser mejor, a sacar fuerzas en los momentos más difíciles para lograr cosas increíbles. Gracias TUCA“, expresó el futbolista a través de sus redes sociales.

Si bien no terminó de la mejor manera, el apellido Ferretti no será manchado en el fútbol mexicano. Su deseo era terminar su ciclo con otro campeonato. Sin embargo, pese a que esto no pudo ser cumplido, el conjunto Universitario agradeció cada momento con el estratega.

📰 El Club Tigres de la UANL agradece a Ricardo Ferretti estos 11 años de grandes logros y compromiso con nuestra gran institución.#PerfilTigre 💪🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) May 10, 2021

Tigres no se quedó atrás

Claramente, el entrenador brasileño no finalizó su vinculo con Tigres de mala manera. Para ambos esta separación no resulta nada fácil, puesto que fueron diez años exhaustivos, pero exitosos en la institución. ante estas circunstancias, el conjunto “Felino” también le realizó una serie de homenajes a su ex entrenador.

Se cerró un ciclo de oro

El entrenador brasileño tuvo una destacada etapa al mando de Tigres. Ferretti logró conseguir varios títulos importantes y transformó al equipo auriazul en uno de los clubes más grandes de la última década. Entre los éxitos de Ricardo destacan: Cinco campeonatos de la Liga MX, una Copa MX, una Concacaf Liga de Campeones (el primer título internacional de la institución felina) y la mejor participación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes (final ante el Bayern Múnich).