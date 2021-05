Caleb advierte a “Canelo” y pide que no lo comparen con Saunders

Saúl “Canelo” Álvarez demostró todo todo su poder ante el británico Billy Joe Saunders. Ocho rounds bastaron para que el mexicano obtuviera la victoria sobre su rival y se ganara la ovación de los 73,000 espectadores. Sin embargo, el púgil azteca tiene entre sus planes enfrentar a Caleb Plant en un combate de unificación. Ante este evento, Plant le advirtió a Álvarez que no lo confunda con el derrotado Saunders.

🏆 One fight left on Canelo's road to undisputed at super-middleweight…

En el marco del podcast “The Pug and Copp”, Caleb emitió unas declaraciones sobre sus consideraciones de la pelea y su comparación con Saunders. “Creo qué hay mucha gente que se confunde. Creen que porque Billy y yo compartimos ciertas cosas de nuestro estilo, somos el mismo peleador (…) eso desde mi perspectiva es una falta de respeto”, sentenció el boxeador.

Plant halagó y destacó la velocidad que mantiene Billy Joe Saunders en su estilo de combate. Sin embargo, como si de un resumen curricular se tratase, el púgil señaló sus propias virtudes que lo diferencian del británico. “La disciplina que tengo es mayor que la de él, la habilidad atlética, la velocidad que tengo es muy superior (…) Billy es algo rápido, pero no explosivo, yo pego mucho más fuerte, la estatura, el alcance y hay mil cosas más que están a mi favor. Solo porque nos parecemos no deben decir que somos el mismo tipo de boxeador o de hombre”, sentenció Caleb.

Don't it twisted. Their styles might be similar, but @SweetHandsPlant can deliver where BJ Saunders couldn't. If unification is the goal, we will see @Canelo vs Plant in the future.

🎧 to more what Caleb Plant had to say on this weeks #PBCPodcast: https://t.co/4tJ6x1C48a pic.twitter.com/BhZ9xrp8UO

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 14, 2021