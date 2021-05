Gobernador de Carolina del Norte anunció que ya no se requerirá usar mascarillas en la mayoría de los lugares

Carolina del Norte ha eliminado a partir del viernes el requisito de cumplir con la capacidad obligatoria establecida durante la pandemia de coronavirus para los locales cerrados, los límites a la cantidad de personas que pueden reunirse, los requisitos de distanciamiento social y redujo la mayoría de los requisitos de uso de mascarillas.

El gobernador Roy Cooper hizo el anuncio el viernes por la tarde y los cambios dictados en su orden entraron en vigor de inmediato, allanando así el retorno a la normalidad en el estado, reportó WXII12.com.

North Carolina has removed its indoor mask mandate for most settings and lifted all mass gathering and social distancing limits. This step forward is effective immediately and follows yesterday's guidance from the CDC. https://t.co/7X77LI4Tbt pic.twitter.com/wdhYlQlCqh

“Podemos dar este paso hoy porque la ciencia muestra que nuestro enfoque en vacunar a las personas está funcionando”, dijo Cooper. “Pero para seguir avanzando y para asegurarnos de que seguimos salvando vidas, es necesario que más personas se vacunen”.

En un paso importante hacia el regreso a la vida como era antes de la pandemia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) facilitaron la guía para el uso de máscaras para las personas completamente vacunadas el jueves, lo que les permite dejar de usar mascarillas al aire libre en multitudes y en la mayoría de los entornos interiores.

La guía de los CDC aún exige el uso de mascarillas en entornos interiores abarrotados como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar, pero ayudará a despejar el camino para reabrir lugares de trabajo, escuelas y otros lugares, incluso eliminando la necesidad de distanciamiento social para aquellos que están completamente vacunados.

Las empresas también pueden tomar decisiones sobre si ordenar máscaras en sus espacios entre aquellos que están vacunados.

“Hoy es un gran día para Estados Unidos”, dijo el presidente Joe Biden durante un discurso en Rose Garden anunciando la nueva orientación. El presidente luego tuiteó: “La regla ahora es simple: vacúnese o use una máscara hasta que lo haga. La elección es suya”.

The rule is now simple: get vaccinated or wear a mask until you do.

The choice is yours.

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021