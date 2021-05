Demetrius Andrade atacó al ‘Canelo’: “Hace cosas de cobarde”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya es costumbre que constantemente aparezcan críticas en torno a Saúl Álvarez. Al parecer, todo lo que haga el púgil mexicano será criticado por la comunidad del boxeo. En esta ocasión, Demetrius Andrade volvió a arremeter en contra de “Canelo”, esta vez tildándolo de cobarde. No está de más recordar que este personaje se apareció delante de Álvarez para exigirle una combate luego de que este derrotara a Saunders. Sin embargo, el azteca no quiso saber nada de la contienda.

El roce entre ambos viene desde mucho antes. En una entrevista para Fight Hub TV, Andrade confesó no entender las razones por la cual “Canelo” no acepta una pelea con él. El estadounidense considera que el mexicano prefería irse por las vías sencillas. “Me he cansado de retarlo, está dispuesto a pelear con tipos como Rocky Fielding o Martin Murray. ¿Creen que Billy Joe es mejor que yo? ¡Ni de chiste! Yo le partiría la cara a Saunders en cualquier momento, aquí es donde Canelo tiene una verdadera pelea, pero decide irse por otras rutas“, expresó.

Canelo rechazó $40 millones de dólares

Demetrius también reveló que le había planteado al mexicano sumar $5 millones de dólares más, de lo que ganaría contra Kovalev. Sin embargo, el azteca prefirió decantarse por el ruso. “A Canelo le ofrecieron 5 millones más por pelear conmigo que con (Sergey) Kovalev (…) en vez de esos 35 millones que tuvo, le ofrecían 40 por ir conmigo, pero no quiso. Después de que le ganó a GGG (Golovkin) parecía que iba a unificar conmigo en las 160, pero prefirió ir por Kovalev“,expresó Andrade para el medio Akhi TV.

Rechazos de cobarde

Finalmente, el boxeador estadounidense ha aparecido nuevamente para practicar su segundo deporte: declarar en contra de “Canelo”. En una entrevista realizada por DANZ, Demetrius aseguró que el mexicano aún no ha vencido a un buen boxeador y de esta forma le resta mérito a las victorias obtenidas por el púgil azteca. “¿Qué ha hecho Rocky Fielding para el boxeo? ¿Qué hizo Yildirim? Callum Smith pelea con algunos boxeadores europeos y ¿ya es rival para Canelo? ¿Qué hizo Billy Joe para ganar el derecho a su pelea? Se fue a 12 rounds con Martin Murray, hermano. Yo soy campeón de dos divisiones”, expresó el norteamericano y a su vez sentenció que sus continuos rechazos son cosas que “hacen los cobardes“.

“Boo Boo” Andrade es un boxeador de 33 años de edad. En su trayectoria marcha invicto con 30 peleas ganadas, de las cuales 18 han sido por la vía del nocaut.