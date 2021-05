‘Lloré cuando supe que nos íbamos a graduar en persona’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras meses de incertidumbre sin saber si se graduarían en persona o no, por fin los estudiantes de la clase de 2021 y 2020 de la Universidad del Sur de California (USC) celebraron sus victorias este viernes al caminar en la tarima del coliseo de Los Ángeles para recoger sus diplomas.

Este 14 de mayo comenzaron las graduaciones que serán un total de 14 ceremonias, para mantener la distancia social, y que se llevarán a cabo a lo largo de una semana.

Para los estudiantes latinos, esta es una noticia no solo emocionante sino también gratificante ya que consideran es el mejor regalo que le pueden dar a sus padres.

Kevin Camargo, quien se graduará el martes con una licenciatura en comunicaciones, aseguró sentirse emocionado de ver que sí se graduará con sus compañeros pero también dijo estar un poco nervioso, ya que dice estar consciente de que la pandemia por el COVID-19 aún no ha desaparecido.

“Antes no le tomaba mucha importancia a graduarme [en persona] pero cuando llegué a mi último año y vi lo que estábamos viviendo entendí lo importante que es”, dijo el joven de 22 años.

Camargo se transfirió del colegio del Este de Los Ángeles a USC. Indicó que el éxito no solo es personal sino también de familia ya que sus padres lo han apoyado durante toda su educación y han visto el arduo trabajo que realizó para llegar a USC.

“Ninguno de ellos tiene mucha experiencia en la universidad, así que todo lo tenía que averiguar por mi mismo o preguntarle a mi hermano mayor”, aseveró el hijo de inmigrantes mexicanos.

Ahora, el joven espera ser un ejemplo a seguir para su hermanita menor que cursa el tercer grado.

“Tal vez ahora no sepa la importancia [de la graduación] pero cuando llegue a la universidad, o cualquier cosa que quiera hacer, ahí vamos a estar para apoyarla”, indicó emocionado el residente de South Gate.

Rompiendo estigmas

Irísela Martínez, quien se gradúa hoy sábado con una licenciatura en sociología y un segundo título en ciencias forenses y criminalidad, siente que la experiencia es surreal.

“Lloré cuando vi el email que nos enviaron diciendo que sí nos íbamos a graduar en persona”, dijo la joven de 21 años de edad.

“Soy estudiante de primera generación y me rompía el corazón saber que no me iba a graduar en persona”.

La residente de Huntington Park dijo que este fue un logro muy importante ya que cuando estudiaba en la preparatoria Huntington Park había personas que le decían que ella no llegaría muy lejos.

“Me decían: ‘Los estudiantes de aquí realmente no van a escuelas de alto prestigio’ o decían, ‘o salen embarazadas o no hacen nada’ y eso me asustaba, así que me esforcé para poder ir a la

universidad”.

Llegar a USC fue un logro inimaginable, ya que esa era la escuela de sus sueños. Ella estuvo viviendo en el campus hasta que llegó el coronavirus y tuvo que continuar sus clases vía Zoom.

Contó que fue algo muy difícil pero trataba de darse ánimos a sí misma al saber que toda su familia estaba saludable y que nadie sufrió a causa del COVID-19.

Aseguró que sus mejores porristas siempre fueron sus padres quienes ahora están muy emocionados de verla recoger su diploma.

“Cada que iba a tener un examen ellos prendían una veladora y rezaban por mí. Somos muy católicos”, dijo la joven. “Cuando les di la noticia de la graduación, ellos me abrazaron y celebraron mis logros”.

Ahora, la joven espera comenzar en el otoño su maestría en la universidad Loyola Marymount University y trabajar para Teach for America, dictando clases para estudiantes con discapacidades en la misma preparatoria de la que se graduó.

USC admitió a 8,804 estudiantes para el otoño de 2021. De este total, uno de cada cinco estudiantes pertenece a la primera generación de su familia en ir a la universidad y el 18% son latinos.

Asistiendo a misa para dar gracias

Vestida con toga y birrete, Kate Sequeira asistió el jueves a una misa que se llevó a cabo en USC en honor a los estudiantes graduados. La joven quien culminó sus exámenes el miércoles dijo que todavía estaba tratando de procesar que es verdad que terminó la universidad y que asistirá a su graduación en persona.

“En mi familia somos muy católicos y esta es una forma de dar gracias a Dios para avanzar a la siguiente etapa”, indicó la joven y añadió que también a principios del semestre USC lleva a cabo la misa para que los estudiantes y sus familiares recen por sus estudios.

La joven de raíces mexicanas y nicaragüenses dijo que para sus padres este es un logro muy grande y sobre todo ver que sí van a poder celebrar en persona. Además, la familia residente de Carlsbad celebrará que también la hermana menor de Sequeira asistirá a USC el próximo año.

La graduación de la joven será en el coliseo la próxima semana y recibirá su licenciatura en periodismo y estudios latinos contemporáneos y latinoamericanos.

“Espero con ansias el martes, también porque muchos de mis amigos que eran clase de 2020, y no obtuvieron su graduación, se van a graduar con nosotros”, dijo la joven.

Los graduados de USC tienen un pase para invitar a dos personas y estos tres latinos eleigieron a sus padres para ser testigos de su gran logro.