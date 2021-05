Luis Suárez repartió indirectas al FC Barcelona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En la temporada pasada ocurrió uno de las ventas más sorpresivas del mercado. Luis Suárez parecía haber pagado los platos rotos de una mala temporada del FC Barcelona. Su llegada al Atlético de Madrid le hizo vivir una segunda juventud en el “Colchonero”, pues sus números así lo reflejan. El delantero uruguayo era la herramienta que necesitaba Simeone para competir. En este sentido, el ariete realizó unas declaraciones en la que le mandó unas palabras a su antiguo club en el que se sentía constantemente señalado.

En el marco de una entrevista para la revista “Club del Deportista”, el uruguayo se refirió a las constantes críticas que recibió en su último año en el conjunto blaugrana. “A uno le gustan los desafíos y venir (al Atlético de Madrid) era un desafío muy grande para mi por muchas cosas. El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes o que en el Barcelona no podía competir a un alto nivel. Eso te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy”, expresó el uruguayo.

6️⃣3️⃣ con la Selección de Uruguay

1️⃣9️⃣8️⃣ en Barcelona

1️⃣1️⃣1️⃣ en Ajax

1️⃣2️⃣ en Nacional

1️⃣5️⃣ en Groningen

8️⃣2️⃣ en Liverpool

1️⃣9️⃣ en Atlético de Madrid Los 5️⃣0️⃣0️⃣ goles de Luis Suárez pic.twitter.com/41SA80M6Ba — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) March 22, 2021

En este sentido Suárez confesó que tomó esta opción como una oportunidad de demostrar que aún estaba en condiciones de seguir aportando toda su calidad en el campo de juego. “Lo viví como un gran desafío y con muchísima ilusión. Para nada estoy arrepentido, al contrario, ilusionado y con muchas ganas de seguir demostrando”, confesó.

El renacido

En su “temporada de adaptación” Luis Suárez ha contribuido enormemente para el equipo de “El Cholo”. El uruguayo es la punta de lanza del “Colchonero”, que cada vez está más cerca de La Liga. El ariete de 34 años de edad ha disputado 36 partidos en la temporada. En esa cantidad de encuentros “El Pistolero” ha conseguido anotar 19 goles y repartir 3 asistencias.

Plena confianza de Simeone

En una conferencia de prensa, el estratega argentino destacó la importancia del uruguayo en su plantel. El entrenador confía en su experiencia para poder finiquitar de una vez por todas un nuevo título de liga. Solo faltan dos jornadas y el Atlético lidera la clasificación. “ En cuanto a Luis, entramos en la zona Suárez. Es el momento ideal para que un futbolista como él resuelva las situaciones que nos podamos encontrar. Está acostumbrado a este tipo de partidos”, consideró.