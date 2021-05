Sin Zlatan no hay fiesta: Ibrahimovic le dice adiós a la Eurocopa

Hace pocas horas se conoció una baja delicada para la Eurocopa y, concretamente, para la selección de Suecia. El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, no podrá participar con su selección debido a la lesión que lo ha estado afectando durante las últimas semanas. Sin duda alguna esta será una ausencia importante para el torneo.

Ibrahimovic es un futbolista referente en el fútbol europeo. Pese a tener 39 años de edad, Zlatan continúa destacando y sobresaliendo en los más importantes estadios del fútbol en Europa. El delantero fue una pieza fundamental en la campaña del AC Milan y tenía la responsabilidad de liderar a la selección de Suecia en la EURO.

BREAKING: Zlatan Ibrahimovic will miss the Euros with a knee injury 🚨

He came out of international retirement after five years earlier this year. pic.twitter.com/GRIDPfvLmt

— B/R Football (@brfootball) May 15, 2021