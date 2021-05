Brandon Figueroa noqueó a Luis Nery en el séptimo round

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La dinastía de la familia Figueroa en el boxeo se mantiene gracias a la irrupción del púgil de 24 años, Brandon Figueroa. Mucho antes de unificar los títulos de campeón de peso súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, Brandon no era el hermano conocido en el sur de Texas.

Omar Figueroa Jr., hermano mayor de Brandon, era el boxeador al que los aficionados le pedían autógrafos y seguían por la televisión; sin embargo, desde que su físico no está al 100%, Omar, de 31 años, ha dejado de ser la principal atracción del pueblo para darle paso a la siguiente generación.

Brandon conserva el apellido de la familia en alto

Aunque hace dos semanas el mayor de los Figueroa cayó derrotado por nocaut técnico, Brandon se enfocó en que él mismo será quien labre su propio camino.

En la noche de este sábado, cuando estaban en disputa los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, el boxeador de 24 años noqueó al mexicano Luis “Pantera” Nery en el séptimo round gracias a un gancho al hígado.

Tras la contienda, Brandon explicó que la pelea transcurrió cómo preveía: “El plan era quebrarlo. Joel Díaz me dijo que él no resistiría mucho si lo presionaba, y eso fue exactamente lo que sucedió. Yo sabía que él se estaba cansando, lo veía laborioso para respirar. Mi equipo me dijo que era hora de acabar con él”.

Stephen Fulton, el próximo rival

Tras la victora ante Nery, Brandon tiene su siguiente objetivo a la vista: arrebatarle el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo de la división a Stephen Fulton.

“Hemos estado esperando por esta pelea contra Fulton y finalmente sucederá. Me veía derrotando a Nery, y ahora me veo derrotando a Fulton en septiembre. Será un gran show”, fueron las palabras de Brandon recogidas por ESPN.