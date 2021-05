El portero Allison Becker anotó en el último minuto gol del triunfo para el Liverpool

Liverpool mantiene firme sus aspiraciones de clasificar a la próxima Champions League. En la recta final del campeonato, todos los jugadores deben dar un extra para conseguir los objetivos, tal fue el caso del portero Allison Becker, quien anotó el gol del triunfo en el último minuto del partido.

Era la última jugada del compromiso, el cual estaba empatado a un gol entre “Los Reds” y el West Bromwich Albion, por lo que el guardameta Becker estaba en el área cuando el Liverpool disponía de un tiro de esquina a su favor.

La igualdad comprometía seriamente las opciones de permanecer en la lucha por los puestos que otorgan cupo a la próxima Liga de Campeones. Es por ello que la presencia del brasileño en el área del West Bromwich tenía sentido. La sorpresa de jugadores y cuerpo técnico fue cuando Becker conectó con la cabeza el centro y anotó el gol del triunfo.

Según la cuenta de estadísticas de fútbol, Alisson es el primer portero en toda la historia del club, que fue fundado en 1892, en anotar un gol en un partido oficial.

1 – In Liverpool's entire club history since they were founded in 1892, Alisson is the first goalkeeper ever to score a competitive goal for the club. Absurd. pic.twitter.com/hpvwGB8fuJ

— OptaJoe (@OptaJoe) May 16, 2021