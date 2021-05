Andrea Meza y lo que dijo sobre el COVID-19 la llevó a coronarse como Miss Universo 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrea Meza la ganadora indiscutible del certamen de belleza con más importancia y relevancia Miss Universo, se enfrentó a una dura prueba durante la etapa de preguntas del evento.

Durante la 69 emision del certamen la originaria del estado de Chihuahua se enfrentó al más difícil cuestionamiento de la noche, que a parte de su dificultad puede ser considerado polémico por todo lo que conlleva el tema de relevancia mundial en estos momentos.

La última etapa del concurso es la de preguntas y respuestas, donde cada concursante enfrenta a fuertes temas que mostrarán su dominio de la palabra, seguridad, elocuencia al hablar y control de emociones, tarea que no es nada fácil y es lo que separa en muchas ocasiones de quien se lleva la corona.

En esta ocasión la dinámica consistía en que debería tomar una tarjeta y un miembro del jurado le haría el cuestionamiento, Andrea ha sido la primer finalista del Top 5 por lo que le correspondía el primer turno y tuvo un total de 40 segundos para formular su respuesta.

La suerte de la Miss México le ha llevado a elegir la tarjeta marcada con el número 8 y la pregunta ha sido “¿Si fueras la líder tu país, cómo hubieras manejado la pandemia del COVID-19?“, se escuchó mencionar a Brook Lee la Miss Universo en 1996.

La respuesto que ha dado Meza ha sido formidable, en cuestión de segundos ha podido analizar la pregunta y ha optado por dar respuesta en el idioma inglés con mucha astucia e inteligencia.

“Yo creo que no hay una manera perfecta de manejar esta difícil situación, como lo es el COVID-19, sin embargo creo que lo que hubiera hecho es crear el confinamiento mucho antes de que todo creciera tanto, porque perdimos tantas vidas y no lo podemos permitir, tenemos que cuidar de nuestra gente es por eso que me hubiera hecho cargo de ellos desde un inicio”, ha sido su elocuente respuesta.

Declaración final antes de coronarse Miss Universo 2021

Luego de la dura prueba de preguntas durante la noche las cinco finalistas se les dio la oportunidad de hablar libremente sobre un tema, donde Alma Andrea Meza Carmona vuelve a dominar sin ningún problema su manejo del estrés, dando un pequeño discurso con gran porte y confianza.

El tema que le ha sido asignado nuevamente eligiendo una tarjeta es “Cambiando los estándares de la Belleza“, y tomándose solo unos segundos esta vez dio su respuesta en español apoyándose en el traductor asignado, para entregar un poderoso mensaje.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos, hoy en día la belleza no radica sólo en cómo nos vemos, para mi la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos, no permitan nunca que alguien les diga que no tiene valor“, finalizó.