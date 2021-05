Bella Hadid mostró su apoyo a Palestina. Israel la acusa de querer “arrojar judíos al mar”. “Debería darte vergüenza”

La modelo estadounidense Bella Hadid mostró su apoyo a Palestina (país del que es originario su padre, Mohamed Hadid) al participar en una marcha el sábado 15, que se llevó a cabo en las calles de Bay Ridge, en Brooklyn. Usando ropa tradicional, un keffiyeh y cubrebocas, se dejó ver con cientos de personas y escribió en su cuenta de Instagram el mensaje “La manera en que se siente mi corazón…estar cerca de tantos palestinos hermosos, inteligentes, respetuosos, cariñosos, amables y generosos, todos en un solo lugar…¡se siente completo! ¡Somos una raza rara! ¡Palestina es libre hasta que Palestina sea libre!”

El 10 de mayo comenzaron los ataques entre Palestina e Israel, y este fin de semana Bella se pronunció en contra del conflicto armado en la franja de Gaza, criticando al gobierno de Estados Unidos por ofrecer ayuda militar a Israel. En un largo texto, expuso su postura ante los eventos: “Siempre ha sido #palestina libre. SIEMPRE…No se trata de religión. No se trata de escupir odio hacia uno u otro. ¡Se trata de la colonización israelí, la limpieza étnica, la ocupación militar y el apartheid sobre el pueblo palestino que ha estado sucediendo durante AÑOS! Estoy con mis hermanos y hermanas palestinos, los protegeré y apoyaré lo mejor que pueda.

“Toda mi vida me han dicho que quien soy: una mujer palestina – no es real. Me han dicho que mi padre no tiene lugar de nacimiento si es de Palestina. Y estoy aquí para decirlo. Palestina es muy real y el pueblo palestino está aquí para quedarse y coexistir. Como siempre lo han hecho”.

Mostrándose orgullosa de sus raíces, Bella Hadid también compartió una fotografía de sus abuelos “…quienes fueron sacados de sus hogares en Palestina en 1948, convirtiéndose en refugiados en Siria, luego en Líbano y luego en Túnez. Amo a mi familia, amo mi herencia, amo Palestina ❤️ Me mantendré firme para mantener su esperanza de una tierra mejor en mi corazón. Un mundo mejor para nuestra gente y las personas que los rodean. Nunca podrán borrar nuestra historia. ¡La historia es historia!”.

Pero las acciones de la modelo no han sido exentas de polémica, y el domingo fueron duramente criticadas por el gobierno de Israel; en su cuenta de Twitter se incluyó una imagen de Bella participando en la marcha, junto con el mensaje: “Cuando celebridades como @BellaHadid abogan por arrojar judíos al mar, están abogando por la eliminación del Estado judío. Esto no debería ser un problema palestino-israelí. Esto debería ser un problema humano. Debería darte vergüenza”.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.

This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.

Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy

— Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021