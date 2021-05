El niño Omar necesita de tus donativos para poder escuchar y reconstruir sus orejas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esmeralda Carranza, una madre mexicana pidió apoyo a la comunidad de Los Ángeles para conseguir los fondos que le permitan operar a Omar, su hijo de dos años y medio, quien nació con una condición que le impide escuchar y aprender a hablar, así como con malformación en sus orejas.

“Necesitamos $200,000 para las dos operaciones que le van a hacer en Los Ángeles y en Portola, California para que pueda escuchar y reconstruirles sus orejas”, dice la madre.

Este es el enlace para donar: https://gofund.me/810e61dc

Omar Baizabal es el único hijo de Esmeralda. “El niño nació en Guadalajara, México el 17 de agosto de 2018 con una condición llamada microtia bilateral y atresia que afecta el sentido auditivo y el aprendizaje del lenguaje”.

Esta madre relata que su hijo fue un niño muy esperado. “El embarazo fue normal, pero como madre siempre tuve un presentimiento de que algo estaba mal. Cada vez que acudía con los doctores a mis revisiones de rutina, solo me decían que se trataba de estrés y que el niño estaba creciendo perfectamente”.

Pero cuando su hijo nació y se lo entregaron, se dio cuenta que sus orejitas no estaban bien. “No entendía qué estaba pasando. Solo le gritaba a mi esposo que me dijera que si mi hijo estaba bien. A partir de ahí, lo último que escuché fue al anestesiólogo decir ‘buenas noches y a dormir’ de una forma muy cruel mientras me anestesiaban nuevamente”.

Cuando la llevaron a su cuarto en el hospital, estaban esperándola muchos médicos para informarle que le tenían que hacer una gran cantidad de estudios al niño y descartar cualquier padecimiento.

“Mi corazón se heló y se llenó de un miedo inexplicable. Solo le pedía a Dios que no tuviera nada que pusiera en riesgo su vida. Me paralizaba de pensar que podría perderlo”.

Al confirmarle su condición médica, reconoce que le fue muy difícil aceptar. “No me resignaba a que mi hijo no escuchara cuantas veces le decía que lo amaba”.

Y al entregarle a su bebé, cuenta que solo lo abrazó muy fuerte y le juró que si tenía que cruzar todo el mundo para que estuviera bien, lo haría.

En México vieron a muchos médicos en busca de algún tipo de cirugía que le permitiera a Omar escuchar, sin necesidad de aparatos auditivos. Pero nadie le dio esa opción.

“Aún así no me di por vencida y encontré a la persona correcta que me hizo la recomendación de buscar al doctor Roberson y al doctor Reinisch en California”.

Los médicos después de revisar unos estudios de tomografía de los oídos del menor, le dijeron a la madre que su hijo era candidato a una cirugía y le dieron muy altas probabilidades de que pudiera escuchar sin ningún tipo de auxiliar auditivo y también de modificar la forma de sus orejas.

Ya con la buena nueva, Esmeralda se enfrentó a otro serio problema. “El costo de las dos cirugía que el niño necesita es de $200,000. Honestamente no tengo ese dinero. He tratado de que el seguro de gastos médicos mayores que tenemos en México, pero nos dicen que no es posible“.

La cirugía de su hijo está programada para el 15 de noviembre. “Los médicos nos han recomendado que el niño sea operado a los 3 años, ya que es uno de los mejores momentos para realizarla porque está en el tiempo del desarrollo tanto de lenguaje como neurológico”.

Su esperanza para reunir el alto costo de las cirugías está cifrada es hacer viral la cuenta de GoFundMe que abrió para recaudar fondos para la operación de su hijo. “También estoy tocando las puertas de fundaciones, insistiendo con el seguro médico y haciendo todo lo que está a mi alcance para conseguir el dinero”.

Pero por momentos, dice que se siente frustrada y que se le acaba el mundo. “Estoy haciendo hasta lo imposible porque quiero que mi hijo pueda escuchar y reconstruirle sus orejas, y así evitarle el bullying cuando crezca y vaya a la escuela. Cuando salimos, la gente se le queda viendo como mucho morbo por no tener sus orejitas”.

También se han enfrentado con críticas por no resignarse y seguir peleando porque su hijo pueda oír y tener sus orejas.

El pequeño Omar utiliza auxiliares auditivos desde los tres meses de edad. “Las terapias han implicado un gasto enorme, ya que el seguro de gastos médicos que tenemos, no quiso cubrir dichos auxiliares porque son muy costosos. Gracias a las terapias ya está empezando a decir muchas palabras”.

Esmeralda describe a su hijo como muy inteligente y muy dulce. “Ha sido muy fuerte para soportar todo los estudios por los que ha pasado a su muy corta edad. Siempre ha sido positivo. Le encanta la música. Le gusta bailar, ya está yendo a preescolar y aunque se está teniendo que enfrentar a las miradas de las personas y preguntas sobre sus orejitas, él siempre responde con una sonrisa”.

¿Por qué apoyar a Omar con un donativo para que lo puedan operar?

“Porque al hacerlo, le vamos a cambiar la vida a un ser humano. Por eso desde lo más profundo de mi corazón, les pido su apoyo para difundir el caso de mi bebé y juntar los fondos para realizar su cirugía”.