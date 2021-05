Gobernador de Carolina del Sur firma proyecto de Ley que exige a condenados a muerte escoger entre el pelotón de fusilamiento y la silla eléctrica para su ejecución

Henry McMaster, Gobernador de Carolina del Sur, firmó el proyecto de ley en el cual los condenados a muerte están obligados a elegir entre el método de fusilamiento o la silla eléctrica en caso de que la inyección letal no esté disponible en el estado.

“La persona condenada a muerte sufrirá la pena de electrocución o fusilamiento o inyección letal, si la inyección letal está disponible en el momento de la elección; la forma de imponer una sentencia de muerte debe ser la electrocución, a menos que la persona elija la muerte mediante un pelotón de fusilamiento, si la ejecución mediante inyección letal no está disponible”, señala el proyecto de ley de ejecuciones.

De esta manera, en la Ley de ejecuciones de Carolina del Sur se establece que un pelotón de fusilamiento se encargará de ejecutar a los presos en caso de elegir esta opción en vez de la silla eléctrica.

El pasado viernes, el gobernador McMaster promulgó esta ley a solo dos días de que el Senado de los Estados Unidos votara para convenir algunos cambios que la Cámara de Representantes hizo a la legislación, según informó el diario local ‘The State’.

“Este fin de semana, promulgué una ley que permitirá al estado ejecutar una sentencia de muerte. Las familias y seres queridos de las víctimas tienen derecho a cierre y justicia por ley. Ahora podemos proporcionárselo”, señaló el gobernador Henry McMaster a través de su cuenta de Twitter.

This weekend, I signed legislation into law that will allow the state to carry out a death sentence.

The families and loved ones of victims are owed closure and justice by law. Now, we can provide it.

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) May 17, 2021