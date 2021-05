Abundan las críticas: Óscar de la Hoya arremetió contra “Canelo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Saúl “Canelo” Álvarez sigue siendo el blanco de constantes críticas en torno a su carrera en el boxeo. En esta ocasión el ex boxeador mexico-americano, Oscar de la Hoya, se encargó de responder unas acusaciones de Álvarez que fueron emitidas días previos a su combate con Saunders. El “Golden Boy” criticó las previas declaraciones de “Canelo” y alegó que este no le da el crédito que se merece al promoverle un gran número de grandes peleas.

Los problemas entre ambos personajes comenzaron luego de que “Canelo” arremetiera fuertemente contra Óscar en el que lo tildó de borracho en plena entrevista para los medios. “Él (De la Hoya) se preocupa en tomar y en andar en otras cosas, él no es ‘Golden Boy’”, dijo Álvarez previo a su combate con Billy Joe Saunders.

Canelo Alvarez says Oscar De La Hoya is only worried about "drinking and other things" and that Golden Boy Promotions doesn't care about any of their fighters #BOXING pic.twitter.com/gc3gZixDJL — Fight Ghost (@Fight_Ghost) April 28, 2021

En este sentido, Óscar no se iba a quedar de brazos cruzados y no dudó en responderle al “Canelo”. Según Fox Sports, De la Hoya indicó que lo que ha conseguido su coterráneo se debe gracias a él. “Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me dé nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No se por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo”, dijo el director ejecutivo de Golden Promotions al salir de un restaurante.

RELACIÓN TOTALMENTE ROTA☹ Duro mensaje de Óscar de la Hoya en contra de @Canelo diciéndole que el lo había formado Oa ruptura entre los mexicanos terminó luego de que el de Jalisco asegurara que de la Hoya no lo dejaba pelear pic.twitter.com/YMminnqHv3 — Vpro Sports (@VProSports) May 17, 2021

Por otra parte, el ex boxeador mexicano reveló que él le ofrecía mayores cifras de dinero de las que está ingresando actualmente “Canelo” en sus peleas. Óscar realizó la comparativa con el anterior combate de Saúl ante Joe Billy Saunders. “Hizo $15 millones (dólares), en esa pelea y yo le estaba ofreciendo $45 (millones de dólares), imagínese nada más”, sentenció De la Hoya.

“Canelo” es un cobarde

El boxeador norteamericano, Demetrius Andrade, fue otro de los que criticó fuertemente al mexicano en los últimos días. “Boo Boo” fue rechazado por Álvarez en una propuesta de pelea. Ante esta decisión, el estadounidense emitió unas duras declaraciones en una entrevista para DANZ, en las que cuestionó a los rivales escogidos por el azteca. “¿Qué ha hecho Rocky Fielding para el boxeo? ¿Qué hizo Yildirim? ¿Callum Smith pelea con algunos boxeadores europeos y ya es rival para “Canelo”? ¿Qué hizo Billy Joe para ganar el derecho a su pelea? Se fue a 12 rounds con Martin Murray, hermano. Yo soy campeón de dos divisiones (…) eso hacen los cobardes”, sentenció Andrade.