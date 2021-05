Cómo reciclar aparatos electrónicos viejos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Amamos nuestros dispositivos; nuestros televisores, laptops, tablets, y quizás sobre todo, nuestros celulares, esos milagros de bolsillo con el poder de una computadora. De hecho, Gartner, una empresa de investigación tecnológica, estima que más de 1.5 mil millones de teléfonos móviles saldrán al mercado en 2021. Eso es alrededor de 1 por cada 5 personas vivas.

Pero a menos que se canjee por un dispositivo nuevo, cada uno de esos artefactos llega al final de su vida útil y se convierte en desecho electrónico. Y eso es un problema. Un estudio de las Naciones Unidas informó que en 2019 se descartaron 53.6 mil millones de toneladas de desechos electrónicos, y solo el 17.4% se desechó de manera adecuada.

Sin embargo, en el Día de la Tierra (22 de abril), y cualquier otro día, los consumidores pueden hacer algo para reducir su huella de desechos electrónicos. Muchos de los materiales utilizados en la fabricación de estos productos se pueden recuperar y reutilizar, incluyendo plásticos, vidrio, metal y aluminio. Apple, por ejemplo, afirma que su MacBook Air de 13 pulgadas con pantalla Retina contiene más de un 40% de material reciclado (PDF).

Pero los productos electrónicos también pueden contener sustancias tóxicas como plomo, mercurio y cadmio, las cuales deben desecharse con cuidado. Hasta ahora, 25 estados han aprobado leyes que exigen que las personas reciclen aparatos electrónicos viejos. Pero sin importar dónde vives, existen métodos seguros para desecharlos.

Primero, asegúrate de borrar completamente toda tu información personal. Por lo general, no es tan simple como eliminar archivos. Aquí podrás ver cómo eliminar tus datos personales de una laptop, por ejemplo. Una vez hecho esto, estas son tus opciones.

1. Llévalo a un Centro de reciclaje

Muchas organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales ofrecen opciones para ayudarte a reciclar dispositivos electrónicos viejos. Un grupo llamado Call2Recycle cuenta con puntos de entrega de baterías recargables y teléfonos celulares en todos los Estados Unidos. Para encontrar uno de estos lugares, simplemente ingresa tu código postal en Call2Recycle.org.

El acceso puede estar limitado debido a las medidas de prevención del COVID-19, así que antes de salir de casa, asegúrate de comunicarte con el punto de entrega para confirmar que esté abierto y acepte materiales reciclables.

También puedes buscar opciones locales ingresando tu código postal y el producto que deseas reciclar en el Localizador de Reciclaje de Computer Technology Association o en la extensa base de datos de reciclaje de Earth911. Earth911 también ofrece asistencia por teléfono llamando al 800-CLEANUP.

Para obtener más opciones o para saber cómo se reciclan los desechos electrónicos, consulta Sustainable Electronics Recycling International, que enumera instalaciones certificadas para el reciclaje electrónico.

2. Dónalo

Si tu dispositivo aún funciona (o, en muchos casos, incluso si no funciona) probablemente haya alguna organización benéfica o sin fines de lucro que estaría feliz de quitártelo de las manos. Puedes comenzar consultando las organizaciones locales para personas mayores y centros recreativos. Asegúrate de obtener un recibo para que puedas deducir tu donación en la declaración de impuestos del año siguiente. Aquí hay algunos otros programas que pueden ayudarte a hacer llegar tus dispositivos viejos a las personas que los necesitan.

Dell Reconnect es una asociación con Goodwill que acepta cualquier marca de computadora, así como “casi cualquier cosa que se pueda conectar a una computadora”, según el sitio web. Puedes dejar los dispositivos usados en las sucursales de Goodwill participantes en todo el país.

World Computer Exchange tiene la misión de reducir la brecha digital en los países en desarrollo y promover la reutilización y el reciclaje adecuados de los dispositivos electrónicos. Proporciona computadoras usadas, periféricos y muchos otros tipos de dispositivos a comunidades de todo el mundo.

eBay for Charity te permite vender tus dispositivos usados (o, de hecho, cualquier otra cosa) y donar parte o la totalidad de las ganancias a una organización benéfica de tu elección.

3. Llévalo a una empresa de tecnología

Muchos fabricantes y minoristas de productos electrónicos ofrecen sólidos programas de reciclaje. Un gráfico en el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental te permite buscar programas por producto o compañía. Los siguientes son solo algunos de los numerosos programas que permiten a los consumidores reciclar aparatos electrónicos viejos. Consulta el sitio web de la empresa de tu marca o minorista para obtener detalles sobre su programa.

Amazon ofrece tarjetas de regalo a cambio de casi cualquier tipo de dispositivo electrónico, así como también CD de música y videojuegos. Puedes conseguir algunos artículos seleccionados por tiempo limitado a cambio de crédito promocional para un nuevo dispositivo de Amazon que califique.

El programa GiveBack de Apple ofrece hasta $1,530 en tarjetas de regalo o crédito en la tienda para productos seleccionados. La empresa también aceptará y reciclará cualquier producto que no califique.

Best Buy ofrece opciones de reciclaje para una amplia gama de productos electrónicos, sin importar dónde los hayas comprado.

Office Depot y Staples ofrece $2 de crédito en la tienda a los miembros del programa de recompensas por cada cartucho de impresora (con algunas restricciones) por hasta 10 o 20 cartuchos por mes, respectivamente. La mayoría de los fabricantes de impresoras, incluidos HP, Epson y Canon, también tienen sus propios programas de reciclaje.

El programa Buyback de Sprint ofrece créditos de cuenta para celulares de cualquier operador. Para obtener detalles específicos sobre otros programas de teléfonos, consulta el sitio web del fabricante.

5 motivos para reciclar siempre

Amamos nuestro planeta, ¿verdad? Entonces dejemos de tirarlo a la basura. En el programa televisivo “Consumer 101” Consumer Reports revela los 5 artículos que siempre debes reciclar en lugar de tirarlos a la basura.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.