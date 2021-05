Ex futbolista de Chivas denunció acoso laboral por parte de José Luis Higuera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luis Márquez, actualmente jugador de Tepatitlán, formó parte de Chivas durante mucho tiempo desde las categorías inferiores. Márquez era parte del “Rebaño” durante la gestión de Matías Almeyda. Para algunos, estar en el conjunto rojiblanco puede ser un sueño, pero Luis Márquez reveló que sufrió de acoso laboral por parte José Luis Higuera, quién era directivo de Chivas para el momento de los abusos.

Las declaraciones del futbolista estuvieron enmarcadas en una entrevista para “Súper Gol“. El mediocampista de 26 años de edad decidió declarar y comenzar a contar su historia. El jugador fue muy tajante al indicar que Higuera fue el culpable de que él no regresara a vestir la camiseta del “Rebaño”. Los problemas entre ambos habrían comenzado desde su época en el que defendía los colores del Atlético Zacatepe.

“En Zacatepec teníamos una muy buena relación (Higuera y Márquez). Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a Liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: ‘A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio’”, reveló el jugador conocido bajo es seudónimo de”El Gordo”.

En este sentido, Márquez confesó que en una ocasión el dirigente tapatío tomó su teléfono con la intención de borrar conversaciones entre ambos, bajo el engaño de que le iban a instalar una aplicación relacionada a la nutrición y buena alimentación. “Para el partido de vuelta me dice que me iba a bajar una aplicación para la nutrióloga. Ya en el estadio me pidieron la contraseña, se las di, se jugó el partido y de regreso del estadio al hotel me doy cuenta que nunca me bajaron alguna aplicación y más bien se metieron a borrar los mensajes, pero yo tenía la captura de los mensajes”, explicó.

La excusa que siempre mantuvo el directivo de Guadalajara se sustentaba en el peso de Márquez. Pese a que el futbolista realizaba incansables dietas y tratamientos para bajar de peso, la nutrióloga y el equipo le colocaban metas y objetivos cada vez más alto. Incluso, comenta el jugador que, Higuera mantenía una muy rígida disciplina para con el futbolista. Siempre marcaban un objetivo mensual de peso, pero si no lo cumplía lo multaban y le bajaban el sueldo.

Cosas del azar

Luis Márquez y José Higuera se vieron las caras nuevamente dentro de las canchas. Esta vez durante la final de la Liga Expansión MX el el partido de Tepatitlán y Atlético Morelia, este último es el actual equipo de Higuera. Sin embargo, Luis Márquez se terminó de sacar una espina al marcarle un gol al equipo de Higuera y de esta forma contribuir en la victoria de su conjunto.

No está de más mencionar que “El Gordo” aún mantiene seis meses te contrato vigentes con Chivas de Guadalajara.