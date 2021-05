Impresionante: Así quedó la cara de Kevin Pillar tras recibir un pelotazo a más de 90 millas por hora

El jardinero derecho de los Mets de Nueva York Kevin Pillar sufrió múltiples fracturas en la nariz luego del pelotazo que recibió durante el partido del domingo contra los Bravos de Atlanta.

“I know how tough that can be on someone who feels responsible for someone getting injured… He needs to continue to be confident and believe in himself.” -Kevin Pillar on Jacob Webb hitting him in the face pic.twitter.com/SgS2fGDdaN

