En otro nivel: los mexicanos marcan el ritmo en la MLS

Cada vez son más recurrentes las grandes actuaciones de los futbolistas mexicanos en la Major League Soccer. En el último tiempo, Carlos Vela se encargó de establecerse como una de las figuras aztecas en la MLS. Sin embargo, en la temporada 2021, otro par de futbolistas han sobresalido en el balompié norteamericano. En la última jornada, Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido lograron anotar para sus equipos y seguir escalando en la tabla de goleadores del torneo.

—7 goals, 1 assist in 5 games —Brace at Inter Miami —Hat trick vs NY Red Bulls —2x MLS Player of the Week —3x MLS Team of the Week

Sin duda alguna, el ex delantero del Real Madrid, Javier Hernández, ha comenzado a demostrar toda su valía en el conjunto de Los Ángeles Galaxy, luego de tener una temporada anterior muy discreta.

En esta campaña “Chicharito” ha logrado establecerse en el fútbol norteamericano.

You knew he was gonna get on the scoreboard. @CH14_ scores his 7th (!) of 2021 💚🖤 pic.twitter.com/FilTYvQm1K

El delantero de 32 años de edad viene de marcar su séptimo gol del torneo frente al equipo de Austin FC. Sus sobresalientes actuaciones y su eficacia de cara al gol lo colocan liderando la tabla de anotadores de la MLS.

En este sentido, otro mexicano se destacó en la última jornada. El delantero Alan Pulido le dio la victoria al Sporting Kansas City, luego de marcar un doblete en la victoria 3-0 sobre Vancouver Whitecaps.

Our No. 9 earned the @MLS Team of the Week nod 👏 pic.twitter.com/4P6D2TGHmQ

El ariete tricolor contribuyó en el triunfo de su equipo al marcar un gol de penal durante el primer tiempo. En la segunda mitad, Pulido volvería a ser protagonista en el marcador al decretar su doblete en el minuto 58. Bajo estas circunstancias, Alan se mantiene en la cuarta posición de la tabla de goleadores con tres dianas en la temporada.

El futbolista de Los Ángeles FC ha tenido un accidentado inicio de temporada. Las lesiones lo han obligado a perderse partidos importantes con su equipo. No obstante, su entrenador Bob Bradley espera tenerlo de vuelta en el equipo en la próxima jornada.

El rival del equipo de Los Ángeles será Colorado Rapids en el Banc of California Stadium. No está de más mencionar que el delantero mexicano le ha podido convertir tres goles a este equipo en cuatro partidos jugados.

🙌 HISTORY MAKER!

🔥 Carlos Vela broke the MLS record for goals scored in a single season as he bagged a hat-trick in Los Angeles FC's 3-1 win over Colorado Rapids.

👏 The Mexican forward netted a total of 34 across the campaign – watch them all here 👇pic.twitter.com/cvsjTHOaSa

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) October 7, 2019