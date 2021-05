Un rejuvenecido Albert Pujols de inmediato ayuda a los Dodgers a ganar partidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La mejor imagen de Albert Pujols desde que se convirtió en nuevo integrante de Los Angeles Dodgers no ha sido un cañonazo del legendario toletero dominicano, ni tampoco alguna buena acción defensiva como primera base, que es donde lo han puesto a jugar. No, la mejor imagen de Pujols es en la caseta con una sonrisa que no le cabe en el rostro.

Esa sonrisa enorme, acompañada de gestos y ademanes que son costumbre en Dodger Stadium muestran a un Albert Pujols rejuvenecido a sus 41 años de edad tan solo por la oportunidad de ser parte de un equipo como estos Dodgers, grandes favoritos para ganar otra Serie Mundial.

One of us, one of us! pic.twitter.com/YfSZCtFkn7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 18, 2021

Albert Pujols, adquirido por los Dodgers prácticamente sin costo financiero, hizo su debut el lunes y apenas en su segundo turno al bate conectó un sencillo productor de carrera para ayudar a Los Ángeles a derrotar a Arizona por 3-1.

“Fue increíble”, dijo Pujols acerca de su presentación con los Dodgers. “Una gran atmósfera con los fans y mis nuevos compañeros, dándome la bienvenida. Fue muy bueno tan solo caminar al vestidor y no sentirme como si fuera un extraño”.

Albert Pujols, Los Angeles Dodger. pic.twitter.com/UeKsz360g7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 18, 2021

Pujols ha repetido que su objetivo es “solo contribuir a su equipo a ganar” y también poder ayudar como mentor para peloteros jóvenes.

Este martes, el futuro miembro del Salón de la Fama inició de nuevo en la primera base de los Dodgers. Se fue de 3-0, pero produjo carrera por segunda noche seguida, aunque esta vez por una vía dolorosa al ser golpeado con un lanzamiento cuando las bases estaban llenas en la séptima entrada.

Luego de ese pelotazo, Gavin Lux bateó un grand slam. L.A. ganaba 8-1 a los Diamondbacks en camino a su sexto triunfo en los últimos siete partidos.

A pesar de que Pujols salió de los vecinos Angels un tanto por la puerta trasera luego que el equipo de Anaheim decidió apostar por sus nuevos talentos, Pujols se ha encontrado de inmediato en un escenario ideal: los Dodgers están repletos de dinamita y no necesitan que él sea uno de los responsables de cargar con el peso del lineup; por el contrario, estar en un lineup como éste le da al dominicano la oportunidad de ser un bateador más decisivo.

El inicio ha sido alentador. Con su vasta experiencia y atributos con el madero, “The Machine” parece destinado a ser una pieza inspiradora y muy valiosa el resto de la temporada, no se diga en los playoffs, para los campeones de la Gran Carpa.