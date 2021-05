Alaina Castillo estrena un álbum ‘muy ella’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Alaina Castillo no se explica cómo es que su papá, que es mexicano, no la enseñó a hablar español.

“Nunca me habló en español cuando era niña”, dijo la cantante nacida y criada en Texas. “Así que yo tuve que aprenderlo en la preparatoria”.

Eso, sin embargo, no le impidió interpretar “Bésame mucho” en la ceremonia de los Latin American Music Awards en abril. La versión del popular tema tuvo tanto éxito que a varias semanas del evento, su familia –y sobre todo su abuela– seguía hablando del tema.

Eligió esa canción de la compositora mexicana Consuelo Velázquez porque su papá solía cantársela cuando era pequeña. Solo que la versión en los LAMA fue más moderna, con el toque de Alaina.

“Fue muy divertido”, dijo la intérprete de 21 años. “Significó mucho para mí”.

Además de celebrar su participación en la ceremonia de los premios, la cantante está emocionada porque recientemente estrenó “Parallel Universe Part. 1”, un disco de siete temas en inglés que mezcla el pop con el R&B y otros ritmos.

“Estoy muy emocionada, como que todavía no lo creo”, dijo. “Es mi primer álbum, ¿sabes?”.

El disco tiene “varias sorpresas”, desde elementos sonoros poco comunes en los temas hasta letras muy diferentes entre una y otra canción. Ella las escribió todas.

“Hablo de temas como tu energía, manifestar cosas y también mucho sobre anime [animación japonesa] y muchas referencias a los juegos [de video] porque quería que fuera muy yo”, dijo. “Esta soy yo no pretendiendo ser nadie, sino yo cien por ciento”.

En otras palabras, propone que “seas quien quieres ser, porque al final del día tienes que dormir contigo mismo; tienen que estar contentos con ustedes mismos”.

Alaina, de 21 años, sabía que quería ser cantante desde muy pequeña. No sabía cómo pero sabía que eso iba a pasar.

“Hay tres cosas que quería ser, astronauta, cantante y maestra, y quizá chef o repostera”, dijo. “Pero cantar siempre fue algo que quise hacer”.

Secretamente, en el closet del cuarto de su hermano, hacía pequeños escenarios y hacía presentaciones para ella misma. El plan era algún día sorprender a su familia con uno de sus shows.

Al final, la presentación no fue tan formal como ella esperaba, pero lo que sí fue formal fue la creación de su canal de Youtube, donde comenzó a subir contenido original. En cuestión de semanas, ya había acumulado más de 800 mil suscriptores.

“Aunque tenía a diez personas escribiéndome por mis videos, estaba perfecto para mí”, dijo. “Porque en realidad no me fijaba en los números, solo me fijaba en la gente que quería ver más videos míos”.

Su carrera pasó a otro nivel cuando hace tres años un productor de Los Angeles le envió un mensaje privado. Se trataba de Sam Roman, un creador que ha estado detrás de éxitos de intérpretes como Demi Lovato, John Legend y Clean Bandit. Romans, su nombre artístico, le propuso que se mudara a esta ciudad para que trabajaran juntos.

“Él me descubrió”, dijo Alaina. “Usualmente no le respondía a muchas personas porque no creía en nadie, pero con él sabía que era algo seguro; y me vine a Los Angeles”.

Por ahora, luego de más de un año de encierro, Alaina ya tiene una gira programada por varias ciudades del país en noviembre. Espera poder reproducir sus pequeños shows del clóset, pero ahora frente a públicos masivos.