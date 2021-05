El ritual de Mhoni Vidente para combatir el mal de ojo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer uno de los rituales más sencillos que ayudan a combatir el mal de ojo, maldición que se transmite a través de la mirada, voluntaria o involuntariamente, y es una de las más comunes.

La psíquica y lectora de cartas del tarot explicó que el mal de ojo es cuando te ven y despiertas envidias en los demás porque desean lo tuyo y se diferencia de la brujería porque en esta última te odian.

“Cuando se mezcla todo eso no te dejan avanzar en la vida, no tienes una relación estable, te enfermas mucho, no puedes dormir y no te rinde el dinero” comentó en un video que subió en su canal de YouTube, donde agregó que otros de los síntomas son que no te alcanza para pagar tus deudas sin importar el esfuerzo, se te caen las cosas de las manos y si te lastimas el pie derecho.

Para combatir esta maldición, Mhoni Vidente dijo que el primer paso es conseguir un par de listones, uno de color amarillo y otro de color rojo. El segundo paso es rociarlos con el perfume o loción que uses a diario.

“El rojo te va a quitar las envidias, la enfermedad, el mal de amor; el amarillo te va a quitar las envidias en el dinero, las trabas en el trabajo, las trabas en la escuela” declaró y subrayó que, cuando estos dos listones de juntan “son una explosión de abundancia en tu vida”.

El tercer paso el colocártelos en el tobillo o la mano derecha y debes amarrarlos con tres nudos. En caso de que te sea difícil, las personas que deben ayudarte son mamá, papá o las personas que tú consideres más te quieran en la vida.

Dijo que es común que los listones se caigan al día siguiente, en caso de que pase y si llegas a encontrarlos, deberás quemarlos. “Lo que hace el listón es ‘chupar’ toda la energía negativa y la avienta”, precisó.

La astróloga aclaró que los listones se amarran del lado derecho porque representa a todo el cuerpo, las energías y la fuerza, mientras que el izquierdo simboliza al corazón y los sentimientos.

En caso de que el rojo no se te caiga es señal de que el amor llegará a tu vida y si se conserva el amarillo significa que habrá dinero, aunque puede tardar.

Como último consejo, Mhhoni Vidente recomendó rezar una oración, como un Padre Nuestro o Ave María, al momento de colocarte los listones y así cortar las malas energías.

