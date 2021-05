Juez desestima cargos de asesinato contra mujer que dio a luz a un bebé muerto

Un tribunal falló este jueves para desestimar los cargos de asesinato contra una mujer del Valle Central que dio a luz a un bebé muerto después de presuntamente consumir metanfetamina. La corte corte dictaminó que la fiscalía no había presentado pruebas adecuadas para respaldar la acusación.

Chelsea Becker, de 26 años de Hanford, ya había quedado en libertad en marzo, cuando fue trasladada a un centro de tratamiento mientras esperaba su juicio. Antes de eso, se le ordenó una fianza de $5 millones de dólares, que luego se redujo a $2 millones de dólares. Becker pasó más de un año en la cárcel después de su arresto en noviembre de 2019, según Los Angeles Times.

