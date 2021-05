Revelan que Infantino apoyaba la creación de la Superliga

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, públicamente rechazó la creación de la Superliga Europea, el diario The New York Times reveló que el directivo sostuvo reuniones en privado con los clubes implicados en la fundación de la nueva competición.

De acuerdo a la investigación realizada por el medio estadounidense, una de las condiciones para la creación de la Superliga era que los involucrados llegaran a un acuerdo con una entidad que se describe como “Wo1”, que no otra sino la FIFA.

Al parecer Infantino conocía el plan desde mucho antes que se anunciará, el pasado 18 de abril. Las reuniones sobre la Superliga datan desde el 2019 y habrían estado a cargo de un grupo llamado “A22”, integrado por inversionistas como John Hahn y Anas Laghrari, indicó The New York Times.

La investigación arrojó que el grupo “A22” se habría reunido con el vicesecretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, y durante la pandemia del Covid-19 se les informó a los clubes implicados que contaban con la aprobación de la FIFA.

Secret meetings and broken promises: @tariqpanja on how the organizers of the failed Super League spent months courting FIFA, and how even after the project came under fire they still thought they had the organization's silent backing. https://t.co/E0SxZSn1st

— NYT Sports (@NYTSports) May 20, 2021