Biden condecora a Army Ranger por su actuación en la guerra de Corea hace 70 años

Ralph Puckett Jr., un Army Ranger del ejército de los Estados Unidos que dirigió la defensa contra seis asaltos chinos en una colina congelada en la Guerra de Corea, recibió el viernes el premio militar más alto de Estados Unidos, la Medalla de Honor, por parte del presidente Joe Biden.

Biden dijo que la reacción inicial de Puckett al recibir como la Medalla de Honor fue preguntar: “¿Por qué tanto alboroto? ¿No pueden simplemente enviármelo por correo?”.

Biden dijo que al entregar esta condecoración al Army Ranger, que esperó por más de 70 años para ser reconocido por su heroicidad, una ceremonia sería bien merecida. “Coronel Puckett, después de 70 años, en lugar de enviárselo por correo, se lo habría llevado”, dijo Biden. “Creo que su servicio de por vida a nuestra nación merece un poco de alboroto”.

JUST IN: Pres. Biden awards the Medal of Honor to Col. Ralph Puckett Jr., who drew enemy fire and exposed himself multiple times to danger to allow his Rangers to find and destroy enemy positions during a multi-wave attack during the Korean war. https://t.co/JicURXnepd pic.twitter.com/sbSBjjlwhe — ABC News (@ABC) May 21, 2021

El 25 de noviembre de 1950, el entonces primer teniente dirigió una compañía de 51 soldados estadounidenses y nueve surcoreanos contra las fuerzas chinas, en lo que se llamó Hill 205, según una mención en el premio de la Casa Blanca, un sitio web del Ejército y una historia oral ofrecida por Puckett.

En el asalto inicial a la luz del día en la colina, Puckett se expuso repetidamente al fuego enemigo, reuniendo a las tropas estadounidenses inmovilizadas para avanzar y arrebatar la colina a sus defensores. Pero una vez que cayó la noche y las temperaturas en la colina bajaron por debajo del punto de congelación, Puckett y su comando enfrentaron oleada tras oleada de asaltos chinos que intentaban retomar la ubicación clave.

Se estimó que cientos de soldados chinos estuvieron involucrados en el ataque contra el grupo de cinco docenas de Puckett, dijo él en un video grabado para Witness to War, una compilación de historias orales de veteranos.

Sentado en la cima de la colina mirando hacia el perímetro de 360 grados que las fuerzas estadounidenses habían establecido, con las líneas chinas en algún lugar en la oscuridad más allá, Puckett podía oír el sonido de silbidos y clarines.

“Esa fue la forma en que se coordinaron entre sí”, dijo sobre las fuerzas chinas. Cuando cesaron las notas, “fuimos alcanzados por una andanada de morteros y disparos de armas automáticas y poco después una lluvia de granadas de mano”.

Puckett comunicó por radio que realizaron un ataque de artillería, deteniendo el avance chino. Pero un fragmento de granada lo había dejado con su primera herida de la noche.

Seis ataques chinos

Ese asalto fue el primero de lo que serían seis ataques en el perímetro de los Rangers de Estados Unidos en las primeras horas del 26 de noviembre. “Cada vez recibíamos más presión y había más y más personas heridas” con cada asalto, dijo Puckett.

The story of Ralph Puckett, an American Hero. Today, he received the #MedalofHonor for his bravery in the face of danger pic.twitter.com/wgLl65Tl75 — U.S. Army (@USArmy) May 21, 2021

A pesar de ser herido por segunda vez, a través de cinco asaltos Puckett pudo recurrir a la artillería, disparando sobre puntos que determinó de antemano para mantener a raya a las tropas chinas.

Su situación personal era terrible. A estas alturas, había sido herido tres veces y yacía en una trinchera “sin poder hacer nada”.

“Pude ver a tres chinos a unas 15 yardas de mí y estaban disparando con bayoneta o disparando a algunos de mis Rangers heridos”, recordó.

Entonces la esperanza regresó. “De repente, dos de mis Rangers cargaron colina arriba – Pfc. Billy G. Walls, Pfc. David L. Pollack – que dispararon a los tres chinos, y supongo que los mataron”, dijo Puckett.

Una historia oficial del Ejército registra que Puckett sufrió heridas en ambos pies, muslos, nalgas y hombro izquierdo esa noche. Su tiempo de combate en Corea había terminado.

Puckett “se distinguió por actos de galantería e intrepidez más allá del llamado del deber”, dice la cita de la Casa Blanca. “(Su) extraordinario heroísmo y desinterés por encima y más allá del llamado del deber estaban en consonancia con las más altas tradiciones del servicio militar”.

Largo camino hacia el más alto honor

Nacido en Tifton, Georgia, en 1926, Puckett tuvo una larga carrera en el ejército de Estados Unidos, y se alistó por primera vez como soldado raso en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue dado de baja en junio de 1945 para asistir a la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, donde se graduó cuatro años más tarde como segundo teniente.

Después de Corea, también sirvió en una gira de combate de 11 meses en Vietnam en 1967-68 en la 101 División Aerotransportada, antes de retirarse del servicio activo en 1971 con el rango de coronel.

Como jubilado, Puckett sigue involucrado activamente en los asuntos militares y en 1992 fue una de las primeras personas en ingresar al Salón de la Fama de los Rangers del Ejército de Estados Unidos.

Ret. Col. Ralph Puckett served – and continues to serve – with honor and duty. Each day, he lives out the Ranger Creed he first spoke many years ago.

Hear from Soldiers about what Puckett means to the @USArmy.

Full video: https://t.co/gG217mpC8I@TRADOC @PatDonahoeArmy @GoArmy pic.twitter.com/KzMvVRYaWQ — US Army Fort Benning (@FortBenning) May 20, 2021

Puckett recibió originalmente la Cruz de Servicio Distinguido por sus acciones en Hill 205, pero John Lock, un oficial retirado del Ejército y profesor asistente en la Academia Militar de Estados Unidos se encontró con la historia de Puckett durante una investigación a principios de la década de 1990 y pensó que cumplía con los criterios para la Medalla de Honor, según se cuenta en el sitio web del Ejército.

En 2003, Lock inició un proceso para obtener a Puckett la Medalla de Honor, pero la petición fue denegada en 2007 y nuevamente en apelación en 2009, según el sitio. Lock perseveró y presentó una petición para una mejora de Puckett.

Después de que eso también ue negado, a Lock se le informó de una ruta alternativa, a través de la junta de correcciones de adjudicación del Ejército. Esto fue un éxito y el año pasado se aprobó la Medalla de Honor para Puckett, pero Lock enfatizó que era algo por lo que que Puckett nunca presionó.

“Mientras atravesábamos el proceso y estábamos muertos en el agua, me pidió que me detuviera porque no quería que continuara perdiendo el tiempo”, dijo Lock al sitio web del Ejército.

Con información de CNN y Army.mil