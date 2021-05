Incendio forestal en Santa Bárbara casi arrasa con edificios residenciales y de televisión local

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un incendio forestal en el condado de Santa Barbara llamado incendio Loma estalló el jueves por la noche y continuó ardiendo el viernes por la mañana, después de forzar las evacuaciones en TV Hill, en un área donde radican televisoras locales, informó el Departamento de Bomberos de Santa Barbara.

Estos son algunos de los videos del incendio forestal Loma que se publicaron en las redes sociales por las televisoras locales de Santa Barbara, desde el jueves en la noche.

View of fire on TV Hill. Our @KEYTNC3 news team has been ordered to evacuate station. pic.twitter.com/qqAJyBIL90 — Blake DeVine (@bladevine) May 21, 2021

This is video of the #LomaFire in Santa Barbara burning right up to our KEYT and KCOY studios. Our @HennesseeTV got this video of the flames burning close to our back door. pic.twitter.com/fetRo0CpkF — Alys Martinez (@AlysMartinezTV) May 21, 2021

Todas las evacuaciones se levantaron el viernes por la mañana temprano.

El incendio tiene aproximadamente 7 acres y está contenido en más del 70%, según el último rastreo por GPS realizado por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Barbara. Dos viviendas sufrieron daños. No se han reportado heridos.

Video of fire on TV Hill pic.twitter.com/yS1CycY9zJ — Mike Klan (@KEYTNC3Mike) May 21, 2021

Un camión del Departamento de Bomberos de Montecito se detuvo en el patio trasero de la televisora local NewsChannel 3-12 alrededor de las 6 a.m. del viernes para ayudar a apagar el estallido con agua.

Fire right below the TV station in #SantaBarbara pic.twitter.com/NM5ccygZtc — Bryce Hanamoto (@bryce_moto) May 21, 2021

Los equipos de mano del condado de Santa Barbara y CALFIRE ahora están trabajando en el terreno escarpado y escarpado con motosierras y hachas para cortar el combustible potencial y crear un camino hacia las áreas que aún continúan en llamas.

#Loma Fire- UPDATE- As daylight begins, FF’s continue to mop up hot spots and secure containment. Loma IC reports with GPS mapping, revised acreage has been revised to under 10 acres. Two homes were damaged, none destroyed. No injuries reported. Cause under investigation. pic.twitter.com/ldIJSfdkWb — SBCFireInfo (@EliasonMike) May 21, 2021

#Loma Fire – SB County FF stopping fire that spread to large home off Via del Cielo in Santa Barbara. Fire still at 0% containment and evacuation orders still in place. Please stay out of area. pic.twitter.com/gU8ExRntp2 — SBCFireInfo (@EliasonMike) May 21, 2021

Se ha realizado un arresto en relación con el incendio.

Víctor Hernández, de 23 años, de Santa Barbara, fue encontrado por investigadores de incendios escondido en el área la madrugada del viernes.

Después de una mayor investigación, fue arrestado por incendio premeditado de una vivienda habitada, cinco cargos de incendio generalizado, estar bajo la influencia de una sustancia controlada y estar en posesión de narcóticos.

Los bomberos creen que Hernández provocó cinco incendios de matorrales separados en el área el jueves por la noche. Su fianza está fijada actualmente en $2,000,000.