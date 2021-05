Balazos en el freeway: más de 80 misteriosos incidentes plagan autopistas de Los Ángeles en semanas recientes

Los incidentes violentos en las autopistas del sur de California no son inusuales, pero esta semana las autoridades dijeron que ya se han registrado al menos 80 incidentes de disparos con arma de fuego contra vehículos en freeways locales desde finales de abril.

La alarmante cifra tiene un tinte de misterio luego de que numerosos conductores descubrieron recientemente marcas de bala tras circular por el Freeway 91, en el segmento que corre desde el Freeway 605 hasta el 15, al sur y sureste de Los Ángeles. No se tienen pistas de quién es el autor de los disparos ni por qué.

La situación se puso aún pero el viernes cuando un niño de 6 años murió en un hospital luego de haber sido baleado durante un incidente sobre el Freeway 55 en la ciudad de Orange. El niño fue identificado como Aiden Leos.

6-Year-Old Boy Fatally Shot on Freeway Was on His Way to Kindergarten https://t.co/TDVUGzKSIL

El California Highway Patrol (CHP) dijo que el fatal incidente se debió a una confrontación en la carretera cerca de la Avenida Chapman, cuando el pequeño se encontraba en el asiento trasero de un auto Chevrolet que era conducido por su madre. Los sospechosos, presuntamente un hombre y una mujer, seguían siendo buscados por las autoridades hasta la tarde del sábado.

Mientras el CHP subrayó que ese incidente no está conectado con la lluvia de balas reportada desde abril en el Freeway 91 y otras autopistas de la región, sí contribuye a incrementar la alarma por la peligrosa situación.

Projectiles have shattered the windows of more than a dozen cars along the 91 Freeway, and authorities believe the shootings may be related.https://t.co/GgP1RkX0lp

— Los Angeles Times (@latimes) May 19, 2021