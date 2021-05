Miles huyen de la enorme erupción de un volcán en la República del Congo

Un volcán en la República del Congo entró en erupción el sábado, volviendo el cielo de un color rojo amenazador y provocando que se activen los planes de evacuación en Goma, una gran ciudad que fue devastada por la última actividad del Monte Nyiragongo, en 2002.

El volcán en las montañas Virunga en África central inundó con lava la ciudad de Goma por última vez en enero de 2002, dejando a más de 100,000 personas sin hogar y cientos de muertos según algunos cálculos.

La misión de la ONU MONUSCO tuiteó que estaba realizando vuelos de reconocimiento y publicó imágenes de un paisaje en llamas.

El presidente del Congo, Félix Tshisekedi, dijo en Twitter que acortaría su viaje a Europa para regresar a casa el domingo para coordinar la ayuda.

Más de un millón de personas viven cerca del cráter activo, en la frontera con Ruanda, y la ciudad de Goma está a solo una docena de millas al sur del volcán.

Just in: from @club_congo "The situation in the northern part of the city, in Buhene, the volcano is advancing but slowly, Goma airport threatened" Thousands have fled across border to Gisenyi, Rwanda 🙏🏾🙏🏾Pray for #Goma #Nyiragongo #volcano #eruption #DRC #RDC pic.twitter.com/0ReTH0ekVU

Un portavoz del gobierno del Congo, Patrick Muyaya, dijo el sábado en Twitter que el gobierno está monitoreando de cerca la actividad del volcán y que el plan de evacuación de Goma se había activado, y The Associated Press informó que miles ya estaban huyendo.

En este video puede verse la lava ardiendo sobre una carretera:

Y puede verse a personas y vehículos en la carretera, en videos de la erupción compartidos en las redes sociales.

#UPDATE

Thousands of residences of DR Congo's city of Goma are fleeing to the neighboring city of Gisenyi in Rwanda as Nyiragongo volcano eruption continues.

In 2002, the volcano destroyed almost half of the city.

📺courtesy#FactsOnRwanda | #RwOT pic.twitter.com/9n5WNd5Z8a

— Facts On Rwanda (@FactsOnRwanda) May 22, 2021