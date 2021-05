Caos después de que un video viral provocara una concentración masiva en Huntington Beach

Cientos de personas se congregaron la noche de este sábado en las playas y calles de Huntington Beach, en el condado de Orange, después de que un video de TikTok hiciera viral la convocatoria. La fiesta espontánea, que no respetaba medidas de seguridad vigentes contra la propagación del coronavirus terminó con la intervención de la policía para despejar a la multitud.

Go to Huntington Beach on the @Snapchat map right now. It does not disappoint 😂😂 pic.twitter.com/y7i4l5hCCW

Mientras lo agentes trataban de controlar el caos, algunos asistentes explotaron fuegos artificiales en medio de la calle. Esto provocó que la gente tuviera que huir para ponerse a cubierto, según publicó abc 7.

Lo que promovía el video viral en la red social fue una fiesta de cumpleaños que llamó la atención de las autoridades antes incluso de que se produjera. Las fuerzas policiales locales hicieron un seguimiento de la convocatoria de TikTok, que alcanzó tres millones de visitas, y prepararon un dispositivo con antelación.

Una publicación en Twitter del Departamento de Policía de Huntington Beach advertía que se estaban preparando para “un posible aumento [del número] de visitantes este fin de semana gracias a una reunión promocionada que ha recibido un interés significante en redes sociales”. La agencia local aprovechó el tuit para recordar las normas vigentes en el lugar como la prohibición de consumir alcohol o drogas en la playa o lanzar fuegos artificiales.

As is the case with ALL large gatherings in #HuntingtonBeach, we have taken steps to prepare for a potential increase in visitors this weekend due to a promoted gathering that has received significant interest on social media.

Some friendly reminders for those planning to visit: pic.twitter.com/9ZYXd4oU72

— Huntington Beach PD (@HBPD_PIO) May 22, 2021