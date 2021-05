Sorteos y premios en Los Ángeles hacen las vacunas más atractivas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

¿Qué harías para ganarte dos boletos que tienen un valor de $7,000 cada uno para ir durante toda una temporada a ver jugar a los Lakers de Los Angeles o para hacerte acrededor de entradas gratuitas para ver la aclamada obra de teatro “Hamilton” con el actor, cantante, compositor, rapero, productor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda?

Ambas ofertas y otros regalos están al alcance de todos los residentes de la ciudad y del condado de Los Ángeles que acudan por primera vez a vacunarse contra el COVID-19.

“Si yo gano los boletos se los doy a mi hermano”, dijo Yesenia Gómez, de 21 años, quien recibió este sábado la primera dosis de la vacuna Pfizer, en una clínica móvil instalada en el Parque Hollenbeck de Boyle Heights.

“¡Yo no se los daría a nadie!”, añadió su hermanoJuan. “Yo soy fan de Lakers”.

Entre tanto, la madre de ambos, Catarina Gómez, originaria de Huehuetenango, Guatemala, indicó que si ganara la recompensa ella preferiría que su hijos vivieran en carne propia la experiencia de ver en vivo y en directo al quinteto oro-púrpura.

El incentivo desplegado por autoridades de salud apunta a aumentar las tasas de vacunación, particularmente entre lacomunidad latina, hasta ahora un poco reacia a inmunizarse por desinformación o mitos sobre los efectos de la vacuna.

“En realidad, tenía miedo vacunarme”, dijo Hermelinda Moreno, de 62 años residente de Boyle Heights. “En 2015 me hicieron un trasplante de riñón y este año me caí, fui con una sobadora y no me quiso atender; me dijo que si no estaba vacunada lo sentía, pero no quería queme enfermara porque ella atiende a muchos pacientes… Eso me hizo reflexionar y por eso vine a vacunarme”.

Ella no sabía del concurso, pero al enterarse que podría ganar el par de boletos que tienen un valor de $14,000 pidió que la inscribieran.

En el mismo Parque Hollenbeck, luego de superar un ligero dolor en su hombro izquierdo y vencer su fobia a las agujas, Mohamed Benkhaled, originario de Túnez y residente en Hollywood dijo a La Opinión que contaba con su “buena suerte” para ser el ganador.

Esta semana, la doctora Barbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado angelino dio a conocer que “gracias a la generosidad de los Lakers y a su profundo compromiso para llevarnos a todos a salvo hasta el final de la pandemia, una pareja afortunada podrá mirar en vivo todos los juegos de los Lakers en casa, en el Staples Center para la próxima temporada”, indicó.

Hasta el 16 de mayo, los residentes latinos de 16 años o más con una dosis de las vacunas Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson representaban el 44.4% de personas inoculadas en el condado de Los Ángeles, detrás de los asiáticos (69.4%); blancos (61.8%), indígenas nativos americanos o de Alaska (59.3%) y solamente por delante de las personas afroamericanas (39.2%).

Estas disparidades son similares entre personas de 65 años o más, según el tablero oficial de vacunación del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

María Fernanda Saenz, de 24 años de edad dijo que de haber sabido de estos sorteos, se hubiera esperado un poco más para vacunarse, ya que ayer llegó a inmunizarse pero ya era su segunda dosis.

“Me parece bien que las autoridades busquen maneras de motivar a la comunidad. Es importante que nos vacunemos para terminar con la pandemia y podamos volver a salir con tranquilidad”, expresó la joven.

Algunas reglas

Para entrar al concurso, la persona debe ser mayor de 18 años y recibir su primera dosis en alguno de los lugares de vacunación de la ciudad o del condado de Los Ángeles; la oferta vence este domingo 23 de mayo, a las 11:59 p.m.

Para mayores detalles sobre centros de vacunación participantes en el incentivo visita: bit.ly/3yzYWIu

El ganador o ganadora se anunciará la primera semana de junio. Eso, sí el premio no se puede transferir.

“Estoy feliz porque ya me vacuné y estaré lista para mi graduación como asistente dental”, dijo Ruby Esmeralda Quintero, de 20 años, después de recibir su vacuna en el Parque Obregón de Los Aangeles. “A mí el deporte no me gusta tanto, pero los Lakers sí, por eso puse mi tarjetita en la caja que me dieron para ser parte del concurso y creo que esa es una buena manera de motivar a la gente para que se vacune”.

Quien obtuvo la vacuna también fue la niña Allison Camarillo, quien fue acompañada por su mamá, Claudia, a la clínica móvil del Parque Obregón. Por su edad, Allison no podrá participar en el concurso.

“Hay que proteger a la familia”, dijo la madre de la niña y de otros dos jóvenes de 23 y 25 años de edad.

Entre otras acciones de las autoridades de salud, el sábado también se llevó a cabo una clínica de vacunación emergente en el Pantages Theatre del bulevar Hollywood, donde la gente vacunada por primera vez entró a un sorteo para ganar un par de boletos para ver la obra “Hamilton”.

Otros extras

A nivel local, otra de las ciudades que se unió a la iniciativa de incentivos fue Long Beach que esta semana anunció que aquellas personas que se inoculen en sus lugares de vacunación, entrarían a un sorteo para tener la oportunidad de ganarse un Nintendo Switch o dos noches en un hotel local. Esto luego de que la semana pasada, ofreciera boletos para asistir a Aquarium of the Pacific.

Y a nivel nacional, de acuerdo a SoCalNews, aquellos que puedan probar que están totalmente vacunados pueden acceder a una dona gratis de Krispy Kreme u obtener un viaje gratuito de Uber o Lyft para acudir a un lugar de vacunación, entre el 24 de mayo al 4 de julio de 2021.