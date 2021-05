Muere al menos una persona en brutal accidente que involucró a unos 9 autos en Reseda

Al menos una persona murió en el barrio de Reseda tras un choque que involucró a varios vehículos durante la tarde del domingo. Las autoridades dicen que el accidente está relacionado con una carrera de autos callejera.

El choque tuvo lugar poco después de las 8 de la noche en Corbin Avenue, al norte de Saticoy Street, según invormó KTLA 5. Uno de los vehículos, que manejaba un hombre de entre 25 y 30 años se dirigía hacia al norte por esta calle cuando cruzó las líneas amarillas y se estrelló de frente contra un vehículo en dirección sur, según el oficial F. Centro de Operaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

A possible street race killed 1 innocent person and injured 3 others in Reseda, CA. Looking at the damage, it makes you wonder how fast the cars were going. pic.twitter.com/JjVpHPKPwM

— Steve Kuzj (@SteveKuzj) May 24, 2021