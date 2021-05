Neymar y el Barcelona buscan firmar la paz

Luego de casi cuatro años de conflictos legales Y demandas, el delantero del París Saint-Germain, Neymar, y el Barcelona buscan un acuerdo para ponerle fin a las demandas.

Según el diario El Mundo, ambas partes se reunieron esta semana para redactar una resolución que permita ponerle fin a la guerra de denuncias cruzadas que comenzó en el 2017.

Barcelona and Neymar want to start negotiations to end their year long court battle.

Neymar and Barça will stop demanding €44m and €16m from each other respectively, once the agreement is reached. #FCB pic.twitter.com/YHwtdUwI0L

