Antonio Conte no seguirá como técnico del Inter de Milan

El entrenador que lideró al Inter de Milan al campeonato de la Serie A de Italia, después de nueve años de hegemonía de la Juventus de Turín, finalizó contrato con la institución debido a que los objetivos de las partes negociadores no eran comunes.

Según el periodista Fabrizio Romano, el director ténico Antonio Conte quería contratar jugadores para mantener un proyecto ganador; sin embargo, la escuadra neroazzurra necesita vender jugadores hasta alcanzar un poco más de $82 millones de dólares este verano debido a la situación financiera del club.

Se especula la salida del delantero argentino Lautaro Martínez de la entidad.

