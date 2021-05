Biden ordena una investigación detallada de los orígenes del Covid-19

WASHINGTON – El presidente Joe Biden aseguró este miércoles que ha pedido a los servicios de Inteligencia de Estados Unidos que “redoblen sus esfuerzos” para averiguar el origen de la pandemia de la covid-19, después de que la hipótesis de que el coronavirus que causa Covid-19 surgió en un laboratorio de Wuhan, en China, ha ganado más repercusión en los últimos días.

“Ahora le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días”, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca sobre la investigación sobre los orígenes del coronavirus.

Shortly after taking office, I instructed our Intelligence Agencies to investigate the origins of the COVID-19 virus. Today, I’ve asked the Intelligence Community to redouble those efforts and send me a report in 90 days.

— President Biden (@POTUS) May 26, 2021