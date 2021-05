El Atlético de Madrid le apunta a Paulo Dybala para revalidar el título

Luego de consagrarse campeón en La Liga de España, el Atlético de Madrid se comienza a preparar para una nueva temporada. El equipo “Colchonero” ha comenzado a mover sus fichas y pretende reforzar la delantera con un jugador de la Juventus de Turín. “La Joya”, Paulo Dybala sería el objetivo del equipo español y el capricho del propio Diego Simeone.

Atletico Madrid are reportedly interested in Juventus forward Paulo Dybala and could offer an exchange deal including Alvaro Morata https://t.co/B25iAmwsSA #Atleti #Juventus #AtleticoMadrid pic.twitter.com/vU24u6wjdO — footballitalia (@footballitalia) May 26, 2021

El futbolista argentino, desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juve, no ha tenido un rendimiento sobresaliente en la plantilla. Han sido esporádicos los encuentros en el que el jugador se ha puesto la camiseta de “salvador”. Aunado a esto, el equipo italiano sufrió una de sus peores temporadas en los últimos años.

Todos estos aspectos apuntan a que el club comience a ver con bueno ojos una posible oferta por el futbolista de 27 años de edad. En este sentido, según la Cadena Ser, el Atlético de Madrid sería el principal postor.

Per TNT Sports, chances of Paulo Dybala leaving Turin for Atletico Madrid are high. The rojiblancos wanted to include either Angel Correa or Alvaro Morata in the deal, but Juventus aren't fans of those suggestions. Nothing concrete has happened yet, more to follow in coming days. pic.twitter.com/FHW9w7OEya — toto rabbit (@totospeaking) May 26, 2021

Años atrás se hablaba de la llegada de la “Joya” al Atlético para reemplazar a Antoine Griezmann. Sin embargo esta opción no se concretó. Años más tarde, el “Cholo” Simeone habría vuelto a colocar sobre la mesa la contratación del jugador.

Dybala por Ángel Correa

Según el reporte, el Atlético de Madrid utilizaría a uno de los héroes de la temporada como moneda de cambio. Ángel Correa sería el futbolista seleccionado pare realizar un trueque con la institución Bianconeri. Esta operación no sería tan descabellada y terminaría por realizar este intercambio a un año de que finalice el contrato de Dybala con el conjunto italiano.

✅ ¡¡Empata el Atleti!!

⚽️ Gol de Correa#RealValladolidAtleti 📺 beIN SPORTS en Español

📲 beIN SPORTS CONNECT 4 pic.twitter.com/Yfw3GUgjl2 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 22, 2021

Supermercado bianconeri

El equipo español también está interesado en adquirir a otro jugador que milita en el equipo de Andrea Pirlo. Tras la marcha de Lucas Torreira al Arsenal, el “Colchonero” se ha quedado sin músculo en la mitad de la cancha, por lo que intentará pujar por Rodrigo Bentancur, otro futbolista del agrado de Simeone.

There have been several contacts between Juventus and Atletico in recent weeks: in addition to the situation of Dybala and the of Morata. The two clubs could also think of setting up an exchange between Bentancur and Saul Niguez. [Tuttosport] pic.twitter.com/yEldtNtoXl — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) May 26, 2021

El equipo del “Cholo” no quiere conformarse con el título conseguido en los últimos días. El Atlético de Madrid busca consolidar aún más su proyecto y aprovechar los bajos momentos del FC Barcelona y el Real Madrid. El conjunto rojiblanco quiere mover muy bien sus fichas para contratar futbolistas idóneos en puestos que necesitan una mayor profundidad.

