Lorenzo Méndez no reaccionó al trasero de Chiquis Rivera y explota contra ‘Suelta La Sopa’

Lorenzo Méndez ya no tiene nada que ver con Chiquis Rivera pero el cantante saltó a la fama mainstream gracias a su relación con la hija de Jenni Rivera. Cuando la intérprete de “No Regresarás” publicó un video donde deja expusta su retaguardia, los fans naturalmente corrieron a las redes sociales de Lorenzo.

Todos quisieron ver como reaccionaba Lorenzo al ver a su ex moviendo el trasero para promover una crema que es anti-celulitis. Al ver su Twitter, los seguidores se encontraron con un mensaje que parecía ser una respuesta al video de su ex esposa.

“Cada quien promueve su changarro”, publicó Lorenzo.

El mensaje coincidió con la publicación de Chiquis ya que el producto que ella promociona es de su propia línea de productos. Es así como se dio a entender que este mensaje iba para Chiquis.

Cada quien promueve su changarro. 🎶 🎼 🎵 where my REAL ONES AT??? — Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) May 24, 2021

Si embargo, cuando “Suelta La Sopa” compartió el mensaje en sus redes sociales asegurando que era una reacción de Lorenzo a Chiquis, el que fuera cantante de La Original Banda Limón, este estalló entre los comentarios.

“Dos diferentes días… no anden con sus mamadas. Ni la sigo. Nada que ver… smh… todo sea por una nota, no amigos?” contestó Méndez.

El mensaje original de Chiquis era para promover su crema para combatir la celulitis. Para ello, Chiquis se mostró en traje de baño dejando ver que usa la crema.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, escribió la intérprete de “No Regresarás”.