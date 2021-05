“Varios muertos” y “varios heridos” en tiroteo en San José, al norte de California

Agentes del Departamento del Sheriff del condado de Santa Clara están investigando un tiroteo en instalaciones de tren ligero de la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus siglas en inglés. El portavoz de la agencia dijo en la mañana de este miércoles que hay “varios muertos” y “varios heridos” por el accidente, peor no confirmó el número.

There are "multiple fatalities" and "multiple injuries" after a shooting at a San Jose light rail facility, and the shooter is dead, sheriff's office spokesman says https://t.co/ddCtRsHkli pic.twitter.com/FMCsQmDRCB

“Unidades (del cuerpo policial) se encuentran actualmente en el lugar de un tiroteo en el área de Younger Av y San Pedro St.”, tuiteó el Departamento de Relaciones con los Medios de la Policía de San José poco después de las 7 de la mañana., hora local. “Esta es todavía una escena activa y pedimos que todos se mantengan fuera del área mientras llevamos a cabo nuestra investigación”, especificó.

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.

This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.

TOC: 6:34 AM

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) May 26, 2021